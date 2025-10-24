Aicina sēdēt un dzert kafiju Talsu Pilsētas laukumā
foto: Google Street View/SWNS/Scanpix
Pilsētas laukumā Talsos uzstādīti jauni soliņi.
Novadu ziņas

Aicina sēdēt un dzert kafiju Talsu Pilsētas laukumā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Jaunie soliņi Pilsētas laukumā aicina ikvienu apstāties, iedzert kafiju un vērot pilsētas dzīvi, mudina Talsu novada pašvaldība.

Aicina sēdēt un dzert kafiju Talsu Pilsētas laukum...

"Pat rudenī ir prieks redzēt, kā pilsētvide kļūst sakoptāka, mājīgāka un ērtāka ikdienai. Aicinām ikvienu atpūsties, iedzert kafiju vai vienkārši pavērot pilsētas dzīvi no jaunajiem soliņiem," aicina Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja vietniece Dace Sudmale.

Tēmas

TalsiKurzemeTalsu novads

Citi šobrīd lasa