Pilsētas laukumā Talsos uzstādīti jauni soliņi.
Novadu ziņas
Šodien 07:35
Aicina sēdēt un dzert kafiju Talsu Pilsētas laukumā
Jaunie soliņi Pilsētas laukumā aicina ikvienu apstāties, iedzert kafiju un vērot pilsētas dzīvi, mudina Talsu novada pašvaldība.
"Pat rudenī ir prieks redzēt, kā pilsētvide kļūst sakoptāka, mājīgāka un ērtāka ikdienai. Aicinām ikvienu atpūsties, iedzert kafiju vai vienkārši pavērot pilsētas dzīvi no jaunajiem soliņiem," aicina Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja vietniece Dace Sudmale.