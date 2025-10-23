Noslēgusies pirmā Personības akadēmija sporta skolotājiem
No 20. līdz 22. oktobrim Siguldā norisinājās pirmā Personības akadēmija sporta skolotājiem, pulcējot gandrīz četrdesmit entuziastiskus pedagogus no visas Latvijas. Trīs dienu garumā dalībnieki guva zināšanas un praktiskas iemaņas, dalījās pieredzē, iedvesmojās, atpūtās un atgādināja viens otram, cik svarīgi ir rūpēties par sevi, lai spētu mācīt un iedvesmot citus.
Personības akadēmijas mērķis ir sniegt sporta skolotājiem gan profesionālu, gan personīgu uzlādi, apvienojot izglītojošas lekcijas, diskusijas, radošas nodarbības un komandas saliedēšanas aktivitātes. Programmas ietvaros notika lekcijas par emocionālo veselību, izdegšanas prevenciju un jauniešu motivēšanu, kā arī praktiskas darbnīcas par komunikāciju, improvizāciju un veselīgu dzīvesveidu.
Personības akadēmijā uzstājās ārsts-psihoterapeits Artūrs Miksons, daloties ar praktiskiem padomiem, kā nenonākt uz izdegšanas sliekšņa un atpazīt tās tuvošanos, Latvijas Olimpiskās vienības sporta ārsts Jānis Kaupe, NovoFutura valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Ļubinskis par mākslīgā intelekta rīkiem un kā tos izmantot ikdienas darbā, izaugsmes metožu un neformālās izglītības trenere Kristīne Vilcāne par paaudžu atšķirībām, Rimi Latvija uztura speciāliste Viktorija Jansone, animācijas filmas “Straume‘ producents Matīss Kaža, Olimpieši Tomass Dukurs un Andris Šics un citi savas jomas profesionāļi.
Īpašu uzmanību izpelnījās diskusija “Esi līdzsvarā!”, kas veltīta tēmai “Sports – prevencijas instruments jauniešiem.” Četri eksperti – Paula Podoļska (Latvijas Loto Korporatīvās atbildības un kvalitātes vadības daļas vadītāja), Lolita Kalniņa-Havraneka (Latvijas Olimpiskā vienība, sporta ārste), Austra Straume (Pusaudžu resursu centra klīniskā un veselības psiholoģe) un Raimonds Elbakjans (Ghetto Games dibinātājs) – kopā ar skolotājiem diskutēja par sporta nozīmi jauniešu ikdienā, mentālās un fiziskās veselības veicināšanā, kā arī par skolotāja lomu jaunās paaudzes līdzsvarotas personības veidošanā.
Akadēmijas noslēgumā dalībniekiem tika izsniegtas apliecības par profesionālo pilnveidi.
Dalībnieku atsauksmes apliecina pasākuma pievienoto vērtību:
“Esam ļoti priecīgi par iespēju piedalīties šajā formātā, kas bērniem tiek nodrošināts jau četrus gadus. Šoreiz skolotāji paši guvuši neatsveramu enerģijas lādiņu, kas noderēs līdz pat mācību gada beigām,” – Digna Cunska, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija.
“Emocijas ir daudz un spilgtas – trīs dienas smieklu, kustību un iedvesmas! Ļoti interesanti lektori, aktuālas tēmas un noderīgas atziņas gan skolotājiem, gan vecākiem,” – Rasa Dedjuško, Saulkrastu novada vidusskola.
“Mēs esam ieguvēji – analizējām prasmes un emocijas gan sev, gan darbam ar bērniem. Šis ir patiesi izdevies pasākums!” Sanita Ozoliņa - Šmite, Palsmanes pamatskola.
“Personības akadēmijas” mērķis – saistošā un iedvesmojošā veidā, iesaistot spilgtas personības un sporta un izglītības jomas profesionāļus, palīdzēt skolotājiem pilnveidot profesionālās kompetences un viņu personības attīstību. Tā ir iespēja paplašināt ikkatra pedagoga redzesloku, bagātināt zināšanas par dažādu mācīšanas pieeju un metožu izmantošanu, kā arī veicināt radošumu un līderību.
“Personības akadēmija” ir LOK iniciatīva, kas tiek realizēta ar Latvijas Loto kapitāldaļu turētāja - Latvijas Republikas Finanšu ministrijas atbalstu, sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, tās īstenošanai atvēlot valsts budžeta finansējumu - daļas no Latvijas Loto valsts budžetā iemaksāto dividenžu apmēra. Pasākumu atbalsta mazumtirdzniecības preču tīkls “Rimi”, inženierkomunikācijas uzņēmums “Akvedukts”, dabiskais dzeramais ūdens “Stelpe” un viena no Baltijas vadošajām automobiļu tirdzniecības uzņēmumu grupām “Moller Auto”.