FOTO: pēc Modra Konovalova suņu nošaušanas Intars Busulis, Aija Andrejeva un citi sociālajos tīklos dalās ar saviem mīluļiem, ticot, ka gaisma uzvarēs tumsu
Sabiedrībā joprojām nerimstas diskusijas saistībā ar uzņēmēja Modra Konovalova, kurš ir zināms kā saimniecības “Modra olas” īpašnieks, suņu nošaušanu. Pēc traģiskajiem notikumiem sociālajos tīklos popularitāti iemantojusi mirkļbirka #gaismauzvarēstumsu, kurā cilvēki, tostarp arī slavenības, dalās ar saviem ģimenes mīluļiem.
“Boras, Bruno un ČipiĻipi vairs nav starp mums. Suņus nogādāju uz ekspertīzi, bet pašlaik citu informāciju sniegt nevaru. Esmu iekšēji miris,” rakstīja Modris, paužot dziļu izmisumu un sāpīgas zaudējuma sajūtas.
Vēlāk Bauskas pašvaldībā skaidroja, ka 10. oktobrī novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trim agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kas privātīpašumā Brunavas pagastā apdraudējuši saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājusies ar “Dzīvnieku glābšanas dienestu” — dzīvnieku ķērājiem. Taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Lai iestātos pret nežēlīgo attieksmi un paustu atbalstu Modrim, sociālajos tīklos izveidota mirkļbirka #gaismauzvarēstumsu, kur cilvēki dalās ar saviem mīluļiem — to vidū arī vairākas Latvijā pazīstamas personas.
“Mūs sauc Aurora, Laila un Emma… Dzīvojam Ģibuļu pagastā… Dažreiz mēdzam neatļauti izskriet kādu lielāku līkumu prom no savām mājām… Tāpēc, CILVĒK, ja satiec mūs, lūdzu, NENOŠAUJ. … Aicinu arī tevi pievienoties akcijai #gaismauzvarēstumsu. Kopā mēs varam radīt gaismu šajā tumsā… Paldies no sirds,” — pievienojot foto ar ģimenes mīluli, raksta dziedātājs Intars Busulis.
Ar atbalsta ierakstu dalījusies arī aktrise un dziedātāja Vita Baļčunaite: “Vai šī mana ziņa atdzīvinās suņukus? Diemžēl, ne. Varbūt vien aicinās būt vērīgākiem esošo dzīvnieciņu saimniekiem — draugiem. Gadījumi ir dažādi — ir reizes, kad sunīši noklīst, jo nobīstas, piemēram, no salūta, citas reizes, kad “noraujas” no saites un dodas draugu vai “partneru” meklējumos. Ir reizes, kad ķepaiņi tiek aizvilināti prom no saimniekiem, lai tiktu pārdoti vai arī lai tiktu nodarīts pāri to draugiem — cilvēkiem atriebības nolūkos kaitējot vai pat nonāvējot viņu pūkainos draugus. Taču ir arī gadījumi, kad saimnieki paši netiek galā ar savu dzīvi un savus mājdzīvnieciņus atstāj novārtā. Tādējādi astaiņi brīvajā laikā klīst pa apkārtni, baidot rajona iedzīvotājus un kaimiņu saimniecību mājlopus. Kaut gan bieži vien nenodarot fiziskus kaitējumus aitām un govīm, tie rada trauksmi ilglaicīgam laika periodam, piemēram, izraisot pāragras, letālas dzemdības un dažādus veselības traucējumus.”
Ar saviem mīluļiem dalījusies arī dziedātāja Aija Andrejeva, rakstot: “SVEIKS, CILVĒK! Mūs sauc Dada un Aura. Arī mums var gadīties noklīst no saimnieka, pat ar visu to, ka tie mūs dikti uzpasē. CILVĒK, ja satiec mūs, lūdzu, nenošauj. Mēs ticam, ka #gaismauzvarēstumsu.”
Savukārt dziedātāja Anete Volmane pauž: “Cilvēks mazliet ir nomaldījies un piešķir sev varu, kas tam nepienākas. Bieži nav vēlēšanās ielaisties negācijās un par to domāt, bet kaut kā nelaiž vaļā šis notikums, un izteikt atbalstu ir mazākais.”
Tāpat ar mirkļbirku #gaismauzvarēstumsu dalījušies arī daudzi citi cilvēki.
Bauskā notiek protesti pret trīs suņu nošaušanu
“Es jūs redzu. Es jūs dzirdu. Es jūs jūtu… Cīņa ir kļuvusi milzīga — bet arī mans spēks neizsīkst. Tas nāk no debesīm, no maniem dzīvniekiem, kas sūta man drosmi un neļauj padoties. Un tas nāk no jums — jūsu ticība, jūsu gaisma mani ceļ, kad ir visgrūtāk,” vietnē “Instagram” norāda Modris. “Es stāvu. Es nekrītu. Es eju uz priekšu, līdz gaisma izlaužas cauri visam. Šis ir karš par dzīvību, par nepadošanos, par spēku, kas nāk no sirds un, visvairāk, par gaismu — un es nepadodos.”
“Ir brīži, kad es sabrūku pavisam, kad tumsa lien līdz pašām saknēm... Kad galvā ienāk vissmagākās domas, jo cīņa šobrīd mijas ar sērām,” atzīst suņu īpašnieks. “Un tad — es redzu jūs... Visus, kuriem nav bail rādīt savu attieksmi, savu drosmi, savu gaismu. Un tajā brīdī es atceros, kāpēc jāturpina. Es esmu pateicīgs katram no jums — tas nozīmē man visu!”
Jau ziņots, ka ceturtdien, 16. oktobrī, Bauskā notika protesta akcija saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Akcijas dalībnieki, tostarp Bauskas iedzīvotāji, pulcējās pie pašvaldības policijas ēkas, lai pieprasītu Bauskas pašvaldības policijas priekšnieka Egīla Gaiļa atlaišanu.