"Ir brīži, kad galvā ienāk vissmagākās domas!" Modris Konovalovs izsaka pateicību līdzcilvēkiem par nerimstošo atbalstu pēc viņa suņu nāves
Zīmola "Modra olas" īpašnieks Modris Konovalovs izsaka dziļu pateicību visiem, kas pauduši atbalstu pēc viņa trīs suņuku - Boras, Bruno un ČipiĻipi - vardarbīgās nāves.
"Es jūs redzu. Es jūs dzirdu. Es jūs jūtu… Cīņa ir kļuvusi milzīga — bet arī mans spēks neizsīkst. Tas nāk no debesīm, no maniem dzīvniekiem, kas sūta man drosmi un neļauj padoties. Un tas nāk no jums — jūsu ticība, jūsu gaisma mani ceļ, kad ir visgrūtāk," vietnē "Instagram" norāda Modris.
"Es stāvu. Es nekrītu. Es eju uz priekšu, līdz gaisma izlaužas cauri visam.
Šis ir karš par dzīvību, par nepadošanos, par spēku, kas nāk no sirds un, visvairāk, par gaismu — un es nepadodos."
"Ir brīži, kad es sabrūku pavisam, kad tumsa lien līdz pašām saknēm... Kad galvā ienāk vissmagākās domas, jo cīņa šobrīd mijas ar sērām," atzīst suņu īpašnieks.
"Un tad — es redzu jūs... Visus, kuriem nav bail rādīt savu attieksmi, savu drosmi, savu gaismu. Un tajā brīdī es atceros, kāpēc jāturpina. Es esmu pateicīgs katram no jums — tas nozīmē man visu!"
Jau ziņots, ka ceturtdien, 16. oktobrī, Bauskā notika protesta akcija saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Akcijas dalībnieki, tostarp Bauskas iedzīvotāji, pulcējās pie pašvaldības policijas ēkas, lai pieprasītu Bauskas pašvaldības policijas priekšnieka Egīla Gaiļa atlaišanu.
Kā novēroja Jauns.lv, uz piketu ieradās ne tikai cilvēki, bet arī viņu mīluļi — suņi, kas simbolizēja protestētāju vēlmi aizstāvēt dzīvnieku tiesības un izrādīt atbalstu cietušajiem dzīvniekiem. Piketētāji nesa līdzi ziedus un sveces un skandēja saukļus, piemēram, “reālu cietumsodu dzīvnieku slepkavām” un “Bauskas novads nav drošs”, kā arī vienojās dziesmā “Tu esi mans draugs” no Mārtiņa Freimaņa repertuāra.