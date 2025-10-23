Pasaules Brīvo latviešu apvienības vadītāji iepazīst Alūksnes ezeru ar kuģīti “Marienburg”.
Alūksnē viesojās Pasaules Brīvo latviešu valde
Alūksnes novada pašvaldība otrdien, 23. oktobrī, uzņēma Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes locekļus no vairākām valstīm, piedāvājot viesiem iepazīt novada kultūru un apskates vietas. Šī tikšanās stiprināja saiknes starp diasporu un dzimteni, sniedzot iespēju iepazīt Alūksnes vēsturiskos un kultūras objektus.
Alūksnes novada pašvaldībai bija gods viesos uzņemt Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes locekļus – pārstāvjus no Latvijas, ASV, Kanādas, Austrālijas, Itālijas, Vācijas un Brazīlijas. Viesus iepazīšanās sarunā uzņēma un ar Alūksnes novadu iepazīstināja domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. Vēlāk viesi iepazina Alūksni braucienā ar vilcieniņu “Severīns”, kuģīti “Marienburg”, kā arī apmeklēja skaņas un gaismas ekspozīciju “MARIENBURGAS astotais brālis” Dienvidu tornī.