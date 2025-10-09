Saeima atbalsta Alūksnes novada pievienošanos Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai
Lai stiprinātu Latvijas austrumu pierobežas uzņēmumu konkurētspēju, veicinātu eksportu un produktivitāti, Saeima ceturtdien, 9.oktobrī, konceptuāli atbalstīja likuma grozījumus, kas paredz Alūksnes novada pievienošanu Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (SEZ).
Alūksnes novada pievienošanās Latgales SEZ ir nozīmīgs solis reģiona ekonomiskajai izaugsmei un valsts drošības stiprināšanai. Turklāt novadam būs iespēja piesaistīt vairāk investīciju ražošanas un infrastruktūras attīstībai, veicināt uzņēmējdarbību un radīt jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem, par likumprojekta virzību saeimā atbildīgās Tautsaimniecības komisijas sēdē iepriekš pauda deputāti.
Latgales SEZ darbojas kopš 2017.gada un šobrīd ir viens no svarīgākajiem valsts atbalsta instrumentiem reģiona izaugsmei. Uzņēmumiem, kas strādā SEZ teritorijā un iegulda attīstībā vai jaunu darbavietu radīšanā, ir pieejamas būtiskas nodokļu atlaides – līdz pat 80 procentiem no uzņēmuma ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa. Arī pašvaldības var piešķirt papildu atvieglojumus uzņēmējiem savā teritorijā.
Saeima konceptuāli atbalstīja arī saistītos Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas izstrādātos grozījumus likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās Saeimai jāatbalsta vēl divos lasījumos.