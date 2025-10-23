Kas bija Liepājā mirušais vīrietis? Dažus mirkļus pirms nāves viņu iemūžinājušas novērošanas kameras
12. oktobrī kādā Liepājas dārza mājiņā tika atrasts miris vīrietis, ko likumsargi aicināja atpazīt pēc pie viņa atrastajām mantām. Kamēr vietējie uzskata, ka vīrietis bijis bezpajumtnieks, pie viņa atrastās vērtslietas šādu versiju liek apšaubīt.
Bojāgājušo vīrieti liktenīgajā dienā fiksējušas novērošanas kameras - tajās viņš streipuļodams staigāja pa ceļu, cenšoties nonākt līdz koka mājai, kurā, kā norāda kāds vietējais iedzīvotājs, kungs esot manīts bieži. Kad māja bija sasniegta, aptuveni trīs stundas iestājās klusums. Taču pēc tam novērošanas kameras fiksēja liesmas, kas namu bija apņēmušas.
"Dega divstāvīga dārza māja, 70 kvadrātmetru platībā. Ēka dega ar atklātu liesmu un tai bija iebrucis jumts. [...] Iekštelpās bija daudz sadzīves mantu un siltinājums. Darbs noslēdzās pirms pusnakts," raidījumam "Degpunktā" norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Anete Strazdiņa. Liesmas tika nodzēstas, tomēr vīrietis namā netika atrasts. Tikai pēc četrām dienām Valsts policijas amatpersonas atrada kungu sadegušu zem gruvešiem.
Vietējie norāda, ka nams jau ilgu laiku bija pamests un tur regulāri uzturējās klaidoņi, tādēļ izsaka versiju, ka vīrietis, iespējams, bijis bezpajumtnieks. "Es domāju, ka tur ienāca kāds bezpajumtnieks, kas gribēja sasildīties. Varbūt viņš bija piedzēries," norāda vietējā iedzīvotāja Venēra.
Tomēr vīrieša identitāte vēl joprojām nav noskaidrota. Turklāt pie viņa tika atrastas vairākas vērtslietas, kas liek apšaubīt to, vai vīrietis tiešām bija klaidonis. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti ēkas aizdegšanās iemesli. Tāpat likumsargi turpina skaidrot vīrieša identitāti. Likumsargi aicina aplūkot attēlos redzamās mantas, kuras atrastas pie bojā gājušā vīrieša un atsaukties personas, kuras varētu sniegt informāciju par viņa personību, zvanot pa tālruņa numuru 112.
