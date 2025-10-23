Salaspilī zem dzelzceļa būvēs tuneli
Salaspilī drīzumā tiks izbūvēts jauns pazemes tunelis gājējiem un velobraucējiem, kas nodrošinās drošāku un ērtāku dzelzceļa šķērsošanu, savienojot dzīvojamās teritorijas ar pilsētas centru, skolām un bērnudārziem.
Drošāka un ērtāka dzelzceļa šķērsošana Salaspilī drīz kļūs par realitāti – zem dzelzceļa līnijas “Rīga–Krustpils” plānots izbūvēt jaunu, modernu tuneli, kas savienos dzīvojamās teritorijas ar pilsētas centru, skolām un bērnudārziem, informē Salaspils novada dome.
Šī projekta mērķis ir ērti un droši savienot dzīvojamās teritorijas dzelzceļa līnijas ziemeļu pusē ar pilsētas daļu, kur atrodas skolas, bērnudārzi, veikali un sabiedriskās iestādes. Jaunais gājēju un velobraucēju tunelis ne tikai uzlabos satiksmes drošību, bet arī kļūs par unikālu pilsētvides akcentu – tajā tiks ierīkota publiski pieejama ielu mākslas galerija, kurā būs skatāmi grafiti mākslinieku darbi. Projekta ietvaros tiks labiekārtota arī apkārtējā teritorija – paredzēts izveidot apstādījumus, atpūtas zonas ar soliņiem, velosipēdu novietnēm un atkritumu urnām, padarot to par dzīvīgu un pievilcīgu vidi, kur patīkami uzturēties ikvienam.
Pašvaldība aicinām iedzīvotājus uz informatīvo sanāksmi 10. novembrī plkst. 18:00 Salaspils novada pašvaldības Aktu zālē. Sanāksmē varēs uzzināt par plānotajiem darbiem, teritorijas labiekārtojumu un gaidāmo publisko ielu mākslas galeriju, kas tiks izveidota tunelī.