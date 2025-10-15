"Latvijas Arhitektūras gada balvas" augstāko atzinību saņem bērnudārzs Salaspilī
"Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" galveno balvu saņēma koka bērnudārzs Salaspilī, kas izceļas ar ilgtspējīgu un inovatīvu dizainu, kamēr citi nozīmīgi projekti tika atzīti par izcilību Latvijas arhitektūrā. Šis prestižais apbalvojums atspoguļo nozares attīstību un veicina sabiedrības izpratni par arhitektūru.
"Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" lielo gada balvu jeb "Grand Prix" pirmdien saņēma koka bērnudārzs Salaspilī jeb Salaspils 7. bērnudārzs, kura autori ir vairākkārtējie "Grand Prix" saņēmēji "MADE arhitekti", informēja Latvijas Arhitektu savienība (LAS).
"Grand Prix" ieguvējs - bērnudārzs Salaspilī jeb Salaspils 7. pirmsskolas izglītības iestāde - ir divstāvīga koka publiskā būve, kur ēkā redzamās konstrukcijas un risinājumi ir autoru atbilde aktuālās būvniecības galvenajiem izaicinājumiem - kā būvēt ekonomiski, planētai labvēlīgi un droši.
Fināla žūrijas balvu jeb Gada balvu Latvijas arhitektūrā saņēma trīs laureāti - SIA "Light Guide Optics International" ("Lightguide") ražošanas ēku un teritorijas pārbūve (arhitekte Antra Saknīte, "Mindaro Arch"), "Augustīnes dārzs" ("Sampling") un process, kas aizsākās kā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes studentes Martas Venteres diplomdarbs - "Robežas telpiskums - Latvijas austrumu pierobežas rehabilitācija".
Latvijas uzņēmums "Lightguide" Līvānos ir augstāko tehnoloģiju optiskās šķiedras medicīnisko izstrādājumu ražotājs. Arhitekte Saknīte norāda, ka projekta virsuzdevums bija uzņēmuma darba telpām un ārtelpai izveidot enerģisku, pārliecinošu funkcionālo un estētisko "etalonu".
"Sampling" veidotais "Augustīnes dārzs" ir dzīvojamo ēku ansamblis Grīziņkalnā, ko veido jūgendstila īres nams un bijušās mazstāvu ražošanas ēkas pagalmā. Ar šo projektu tika atjaunotas ielas nama fasādes, kā arī veikta pagalmu ēku rekonstrukcija, pielāgojot tās rezidences funkcijai ar mūsdienīgu pilsētas dārzu.
"Robežas telpiskums - Latvijas austrumu pierobežas rehabilitācija" ir jaunās arhitektes Venteres projekts - process, kas aicina no jauna atklāt Latvijas perifēriju - vairāk nekā 450 kilometrus garo starptelpu gar Latvijas austrumu robežu.
Fināla žūrijas īpašo atzinību ieguva žurnāls "Latvijas Architektūra".
"Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" laureātus noteica starptautiskā žūrija - Džonatans Vūdrofs ("Studio Woodroffe Papa") no Lielbritānijas, Olivers Furnjē ("Olivier Fourneau Architectes") no Beļģijas un Alģimants Neniškis ("DO Architects") no Lietuvas.
Tāpat konkursā atsevišķi tika vērtēta vides pieejamība objektos, ko izvērtēja Knuts Bangs un Janike Hēlena no Norvēģijas Dizaina un arhitektūras centra DOGA. Iekļaujošā dizaina atzinību šogad saņēma divi DOGA pārstāvju ieskatos līdzvērtīgi objekti - Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) ambulatorais centrs un neatliekamās palīdzības centrs (autori - "MARK arhitekti") un "Lightguide" ražošanas ēku un teritorijas pārbūve (autori - Antra Saknīte, "Mindaro Arch").
Jau otro gadu tika pasniegta Jaunā Eiropas "Bauhaus" atzinība, kuras saņēmēju izraugās vietējā jeb atlases žūrija. Arī to šogad saņēma "MADE arhitekti" projektētais bērnudārzs Salaspilī. Par šo projektu viņiem piešķirta arī "Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" lieldrauga "Caparol" īpašā balva.
Savukārt cits lieldraugs - arhitektūras birojs "SEP" - savu specbalvu piešķīris uzņēmuma "Latvijas finieris" kokaudzētavai "Zābaki", kuras autori ir "MARK arhitekti".
"Delfi.lv" piedāvātajā sabiedrības balsojumā par lasītāju iemīļotāko tika atzīta "Lightguide" ražošanas ēku un teritorijas pārbūve, kas ieguva arī fināla žūrijas piešķirto Gada balvu.
"Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" finālam šogad žūrija bija izvirzījusi 15 finālistus.
Latvijas Arhitektūras gada balva ir nacionālas nozīmes augstākais apbalvojums Latvijas arhitektūrā, kas tiek pasniegts ik gadu. Šogad apbalvojums piedzīvo jau 30.gadskārtu. Apbalvošanu organizē Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Kultūras ministriju. Balva ne tikai akcentē izcilākos sasniegumus Latvijas arhitektūrā un rūpējas par nozares attīstību, bet arī veicina sabiedrības izpratni par arhitektūru.