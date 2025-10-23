“Čikāgas piecītis” Armands Birkens par Ilmāru Dzeni: “Viņsaulē ir vairāki Piecīši. Jādomā, ka viņi tur dzied, joko un pārrunā vecos, labos laikus”
Savulaik superpopulārā Amerikas latviešu ansambļa “Čikāgas piecīši” dalībnieks Armands Birkens par savu kolēģi Ilmāru Dzeni, kurš “piecīšos” darbojās no 1961. līdz 1972. gadam, saka: “Ir apklususi viena no skaistākajām latviešu balsīm. (..) Viņsaulē tagad ir diemžēl vairāki Piecīši. Jādomā, ka viņi tur dzied, joko un pārrunā vecos, labos laikus.”
Pirms pāris dienām visus sasniedza skumja ziņa, ka mūžībā septembra vidū 95 gadu vecumā aizsaulē devies leģendārais trimdas latviešu dziedātājs un dziesmu autors Ilmārs Dzenis. Par viņa aiziešanu Aizsaulē vairāk nekā mēnesi pēc viņa nāves “Facebook” pavēstīja ASV Floridas štata Sentpītersbergas latviešu biedrība. LTV “Kultūras ziņas” vēstīja, ka par Ilmāra Dzeņa nāvi pavēstīja tikai tagad tādēļ, ka viņš pēdējā laikā savas dienas pēc gūžas operācijas pavadīja ratiņkrēslā un viņa audžudēls Klaudijs Ilmāru Dzeni sargāja no sabiedrības uzmanības.
Kanādas latviešu laikrakstā “Latvija Amerikā” siltus vārdus un atmiņas savam skatuves kolēģim velta ilggadējais “Čikāgas piecīšu” dalībnieks Armands Birkens, kurš raksta:
“Ir apklususi viena no skaistākajām latviešu balsīm. Mūžībā aizgājis Ilmārs Dzenis. Dziedonis, kurš arī izcili prata tēlot humoristiskos skečos “Čikāgas piecīšu” ansamblī, kurā piedalījās sākuma gados. Viņa Profesors Kozlovskis bija fantastisks un nepārspējams. Kopš Ilmārs aizgāja no Piecīšiem, pārceļoties uz dzīvi Floridā, viņš dažas reizes piedalījās Piecīšu izrādēs, ar tā saucamo “cameo appearance” (epizodisku lomu). Bija vienmēr patīkami ar viņu kopā uzstāties. Ilmārs arī aicināja Piecīšu dalībniekus braukt uz Floridu un piedalīties pasākumos tur. Alberts un es tur bijām dažas reizes. Janīna un Uldis Ievāns brauca dziedāt duetā. Visi Piecīši arī vienreiz uzstājās St. Pete (Sentpītersbergā).
Tie bija labi, skaisti un skanīgi gadi. Tik daudzas mīļas atmiņas. Lai Ilmāram vieglas smiltis, un viņsaulē tagad ir diemžēl vairāki Piecīši. Jādomā, ka viņi tur dzied, joko un pārrunā vecos, labos laikus. Paldies Tev, Ilmār, par visu, ko esi mums devis. Par Tavu dziedāšanu, draudzību, viesmīlību. Paldies.”
“Ir cilvēki, kuru balss kļūst par laikmeta elpu. Ilmārs Dzenis - sirsnīgais dziedātājs, kurš aiznesa Latvijas melodiju pāri okeānam, pieder tieši šiem cilvēkiem. Viņa dziesmas atbalsoja gan Čikāgas pievakarēs, gan Latvijas estrādēs, bet pēdējos gados - zem saulainajām Floridas palmām, kur viņš atrada savu mieru,” teikts Sentpītersbergā latviešu biedrības vēstījumā.
Ilmārs Dzenis viņš guldīts zemes klēpī ASV Latviešu Brāļu kapos Ņujorkas štata Ketskilos blakus savai mammai un sievai.
Pieminot leģendāro dziedātāju Ilmāru Dzeni (LTV “Kultūras Ziņas”):
Lai gan oficiālā biogrāfija vēsta, ka Ilmārs Dzenis dzimis 1931. gadā, šie dati tomēr neatbilst patiesībai – viņš ir par diviem gadiem vecāks, ko apliecina ieraksts baznīcas grāmatā. Ilmāra Dzeņa māte savulaik dzimšanas gadu mainījusi, lai paglābtu dēlu no iesaukšanas vācu armijā.
Ilmārs Dzenis dzimis Daugavpilī skolotāju ģimenē, vēlāk ģimene pārcēlās uz Jelgavu. Otrā pasaules kara laikā māte ar Ilmāru devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur nonāca Eslingenes bēgļu nometnē. Viņš muzicēja vietējā ballīšu ansamblī. Pēc pārcelšanās uz dzīvi ASV bija strādnieks metalurģijas uzņēmumā Čikāgā, līdztekus studēja augstskolā, ieguva būvinženiera tiesības. 1961. gadā sāka darboties grupā “Čikāgas piecīši”. 1972. gadā Ilmārs Dzenis pameta “Čikāgas piecīšus” un uzsāka solokarjeru, kuras laikā izlaida 12 albumus. Kopš 1991. gada Ilmārs Dzenis vairākkārt rīkoja apjomīgas koncertturnejas pa Latviju. Koncertējis latviešu publikai visos kontinentos, pēc neatkarības atjaunošanas vairākkārt viesojies Latvijā, pulcējot pilnas zāles un estrādes. Padomju okupācijas laikā Ilmāra Dzeņa ieraksti nekur publiski neskanēja un skaņuplates bija atzītas kā ideoloģiski nevēlamas.