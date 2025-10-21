Vissvarīgākais Kuldīgas novadā: informē pašvaldības vadītāja
Jaunieši, uzņēmēji un sabiedrība kopā strādā pie novada attīstības, uzlabojot infrastruktūru, veicinot sadarbību un saglabājot kultūras vērtības, lai radītu ērtāku un dzīvotspējīgāku vidi ikvienam iedzīvotājam, saka Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja "Facebook" ierakstā informē: "Jauniešu forumā tikos ar mūsu novada jauniešiem - šogad forums astoto reizi un ar lepnumu varu teikt, ka esmu bijusi klāt ik reizi. Šie forumi apliecina: jaunieši nav “nākotne” – viņi ir tagadne un spēcīgs lēmumu līdzdalības dzinējspēks. Jo vairāk iesaistāmies kopā, jo gudrāk un ātrāk risinām lietas, kas skar skolas, mobilitāti, kultūru un drošību. Paldies katram par drosmīgajiem jautājumiem un idejām — turpinām ar jaunu jaudu!
Pārbūvēsim trīs vecpilsētas ielu posmus — Pasta, Jelgavas (līdz Mucenieku ielai) un Skolas. Šonedēļ, tiekoties ar SIA “CTB”, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, sajutu vienu: mums visiem rūp, lai darbi rit kvalitatīvi un saskaņā ar ikviena vajadzībām. Sāksim pavasarī, strādāsim ar cieņu pret uzņēmējiem, iedzīvotājiem un UNESCO vērtībām. Zinu - būs arī neērtības, taču darīsim visu, lai pārvietošanās un piekļuve tirdzniecības un dzīves vietām būtu pēc iespējas ērtāka.
Šonedēļ darbu uzsāka jaunā Uzņēmējdarbības atbalsta komisija, kurā plaši pārstāvēti mūsu novada uzņēmēji. Uzņēmēju iesaiste pašvaldības darbā ir stratēģiski nozīmīga - tā stiprina lēmumu kvalitāti, palīdz precīzāk identificēt nozares vajadzības un paātrina projektu īstenošanu. Kā domes priekšsēdētāja augstu vērtēju šo partnerību un paļaujos uz mērķtiecīgu sadarbību būtisku jautājumu risināšanā.
Lai saziņu ar pašvaldību padarītu vēl ērtāku, pašvaldība ir izveidojusi tiešsaistes pierakstu — sarunu ar speciālistiem var pieteikt dažu klikšķu attālumā, izvēloties sev ērtāko dienu un laiku. Aicinu izmantot šo tiešsaistes rīku pašvaldības mājaslapā. Mūsu mērķis ir vienkāršs: ērtāka, ātrāka un pārskatāmāka pakalpojumu saņemšana ikvienam.
Šonedēļ sanāksmē pārrunājām Kuldīgas novada Ainavu plānojumu — svarīgu ceļvedi, kā sakārtot un sargāt mūsu lauku un pilsētas vidi. Aicinu iedzīvotājus un zemes īpašniekus iepazīties ar materiāliem un līdz 23. oktobrim iesaistīties sabiedriskajā apspriešanā; plāns pieejams pašvaldības tīmekļa vietnē.
Kopā ar Kurzemes plānošanas reģiona vadību Rīgā tikos ar VARAM pārstāvjiem, lai pārrunātu nākamā gada finansējumu un reģiona izaicinājumus. Saruna bija konkrēta un konstruktīva — vienojāmies par turpmākajiem soļiem un skaidrām prioritātēm.
Futbols šonedēļ vienoja ne tikai līdzjutējus Anglijas–Latvijas spēlē, bet arī Saeimas un pašvaldību vadītājus. 14. oktobrī piedalījos LFF prezidenta Vadima Ļašenko rīkotajā futbola turnīrā Rīgā — paldies par lieliski noorganizētu kopābūšanu un par izsvērto pieeju ceļā uz nākamo mērķi – nacionālo stadionu. Pēc turnīra iepazināmies ar futbola halles projektu FS “Metta” bāzē.
Paldies ikvienam, kurš pieteica līdzcilvēkus mūsu pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem. Pateikt “paldies” nozīmē ieraudzīt un novērtēt cilvēkus, kas deg par savu novadu un ik dienu dara vairāk nekā prasa pienākums. Apbalvošanas padome iepazinās ar pieteikumiem, un 18. novembrī sirsnīgi sveiksim Goda balvas saņēmējus. Lai pateicība kļūst par mūsu ikdienas ieradumu — tā iedvesmo darīt vēl vairāk!
Sestdien pievienošos Suitu sievu 70 gadu jubilejas svinībām Alsungā. Šerpās “suitenes” šī vārda vislabākajā nozīmē ir mūsu novada kultūras sirdsbalss: viņu dziedājums, tradīcijas un spēks tur kopā kopienu un nes novada vārdu tālu pasaulē. Ar pateicību un lepnumu būšu kopā ar jums!"