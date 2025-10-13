Informēs par jaunumiem Kuldīgas pārbūvē un rekontrukcijā
Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmējus uz tikšanos, kurā tiks prezentēti un pārrunāti plānotie pārbūves un rekonstrukcijas darbi Skolas, Pasta un Jelgavas ielās, lai uzlabotu pilsētas infrastruktūru un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Sanāksme notiks 16. oktobrī plkst. 15:30 Kuldīgas novada pašvaldības Lielajā zālē.
Sanāksme notiks 16. oktobrī plkst. 15:30 Kuldīgas novada pašvaldības Lielajā zālē (Baznīcas iela 1, Kuldīga)
Tikšanās laikā iedzīvotāji tiks informēti par plānotajiem būvdarbiem un iespējamo satiksmes organizāciju ielu pārbūves laikā. Tāpat būs iespēja uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus, lai remontdarbu norise pēc iespējas mazāk apgrūtinātu ikdienas dzīvi.
Pasākumā piedalīsies Kuldīgas novada Attīstības aģentūras pārstāvji, kā arī būvnieki – SIA “CTB” pārstāvji, ar kuriem noslēgts līgums par ielu pārbūvi.
Projekta mērķis ir attīstīt Kuldīgas pilsētas uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru un veicinot privāto investīciju piesaisti pilsētas funkcionālajā teritorijā.
Īstenojot projektu, tiks paplašināta un attīstīta uzņēmējdarbībai nozīmīga teritorija, nodrošinot papildinošu ietekmi un sasaisti ar Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam Kuldīgas centrālajā daļā”.
Projekta ietvaros paredzēta vairāku uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu Kuldīgas vecpilsētas (iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā) ielu posmu pārbūve:
* Pasta ielas posma (90 m) pārbūve; * Jelgavas ielas posma (120 m) no Pasta ielas līdz Mucenieku ielai pārbūve. * Vienlaikus tiks veikta arī Skolas ielas posma (128 m) pārbūve, kas tiek finansēta ārpus projekta.
Darbu gaitā paredzēta publiskās satiksmes infrastruktūras uzlabošana, tostarp gājēju ietvju un apgaismojuma izbūve, kā arī ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un siltumtrases izbūve minētajos ielu posmos.
Papildus informācija: https://kuldigasnovads.lv/projekti/infrastrukturas-attistiba-uznemejdarbibas-atbalstam-kuldigas-centralaja-dala-nr-5-1-1-1-1-24-i-017/.