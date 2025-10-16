Pie Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem tagad var tikt arī tiešsaistē
Kuldīgas novada pašvaldība ir ieviesusi ērtu tiešsaistes pieraksta sistēmu, kas ļauj iedzīvotājiem ērti un ātri pieteikties uz tikšanos ar dažādu jomu speciālistiem un saņemt pašvaldības pakalpojumus. Šī jaunā iespēja nodrošina ērtāku saziņu un pakalpojumu pieejamību, izvēloties sev piemērotāko dienu un laiku gan tiešsaistē, gan mobilajā lietotnē.
Paplašinot saziņas iespējas ar pašvaldību un nodrošinot arvien ērtāku pakalpojumu saņemšanu, Kuldīgas novada pašvaldība ir izveidojusi tiešsaistes pieraksta iespējas pie speciālistiem. Lai pierakstītos pie pašvaldības speciālistiem vai saņemtu pašvaldības pakalpojumus, to turpmāk ērti varēs izdarīt “Tiešsaistes pieraksts” rīkā, izvēloties sev piemērotāko dienu un laiku.
Tiešsaistes pieraksts pieejams Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļvietnē, un to var izmantot, lai pieteiktos uz tikšanos ar:
* Būvvaldes speciālistiem,
* Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem,
* Sociālā dienesta speciālistiem un
* Vienotā klientu apkalpošanas centra konsultantiem.
Tiešsaistes rīks ļauj ērti plānot savu laiku un pieteikt gan klātienes sarunu ar speciālistu, gan jau norādīt konkrētu pakalpojumu, ko vēlaties saņemt – saskaņot būvatļauju, reģistrēt laulību vai citus.
Pieteikšanās procesā nepieciešams izvēlēties interesējošo pakalpojumu vai speciālistu, jāievada prasītā informācija un jāsagaida apstiprinājuma e-pasts.
Atsevišķiem pierakstiem tiek prasīta papildu informācija, kuru lūgums norādīt pēc iespējas precīzāk, lai ieplānotajai sarunai iesaistītās puses varētu pilnvērtīgāk sagatavoties un tikšanos aizvadīt iespējami produktīvi.
Dienu pirms plānotās tikšanās iedzīvotājam tiks nosūtīts atgādinājuma e-pasts.
Pieraksts uz tikšanos vai pakalpojuma saņemšanu iespējams trīs veidos:
* izmantojot mobilo lietotni “Qticket”, izvēloties izvēlni “Kuldīgas novada pašvaldība”;
* ir saglabāta arī līdzšinējā pieteikšanās kārtība – piesakoties klātienē klientu apkalpošanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, vai zvanot pa tālruni 633 22469, 29579618.
Kuldīgas novada pašvaldība aicina izmantot šo iespēju, lai iedzīvotājiem svarīgās vizītes tiktu organizētas ērtāk, ātrāk un pārskatāmāk.
Tiešsaistes pieraksta sistēma veidota sadarbībā ar uzņēmumu “Qticket”, kuram ir pieredze tiešsaistes pieraksta pakalpojuma nodrošināšanā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā un citviet.