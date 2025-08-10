Smiltenes kapsētā vairāk nekā 60 kapu vietas atzīst par nekoptām
Šogad, veicot kapu vietu apsekošanu Smiltenes kapsētās, pašvaldība paziņoja, ka 64 kapu vietas atzītas par nekoptām.
Smiltenes novada pašvaldības Kapu komisija veic kapu aktēšanu Smiltenes kapsētās jau kopš 2018. gada. Šogad tā notika jūnijā un jūlijā.
Nekopto kapu vietu aktēšanu komisija veic vienu reizi gadā, apzīmējot tās ar īpašu marķējumu. Ja piecu gadu laikā ir izveidoti pieci šādi akti, bet, ja uzturētājs tā arī nav pieteicies, līgums par kapavietas uzturēšanu tiek izbeigts pēc sestā gada un tiek uzstādīta zīme ar uzrakstu "Nekopta kapa vieta". Pēc tam tiek izsūtīti paziņojumi par iespējamu kapavietas uzturēšanas tiesību pārtraukšanu, ja gada laikā netiek sākta kapavietas sakopšana. Kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs šajās vietās veikt jaunus apbedījumus, skaidro pašvaldībā.
Šogad 184 kapu vietas tika apzīmētas kā "Kapu vieta aktēta" un 64 kapu vietas apzīmētas kā "Nekopta kapu vieta". Kapsētu uzturēšanu Smiltenes novadā reglamentē pašvaldības domes saistošie noteikumi.