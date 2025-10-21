Restorānu biedrības vadītājs: "Michelin" ceļvedī iekļauto restorānu skaits Latvijā varētu palielināties
foto: Evija Trifanova/LETA
Pērn oktobrī "Michelin" ceļvedī tika iekļauts 31 Latvijas restorāns, tostarp "Michelin" kvalitātes zvaigzne piešķirta restorānam "John Chef's Hall", kā arī zvaigzni saglabājis restorāns "Max Cekot Kitchen".
Restorānu biedrības vadītājs: "Michelin" ceļvedī iekļauto restorānu skaits Latvijā varētu palielināties

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Starptautiskajā gastronomijas ceļvedī "Michelin Guide" 2026. gadā iekļauto restorānu skaits Latvijā varētu palielināties, vēstīja Latvijas Restorānu biedrības vadītājs Jānis Jenzis.

Tāpat viņš pauda cerību, ka sarakstam varētu pievienoties vēl kāds restorāns, kuram tiktu piešķirta "Michelin" kvalitātes zvaigzne.

Viņaprāt, esošie restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen", kas ieguvuši vienu "Michelin" zvaigzni, šogad to saglabās, kā arī viņš pauda cerību, ka kāds no šiem restorāniem varētu iegūt vēl vienu zvaigzni. "Šie restorāni ir pelnīti ieguvuši zvaigznes, kā arī turpina nodrošināt augstāko līmeni un strādāt kvalitāti," norādīja Jenzis.

Jenzis papildināja, ka Latvijai ir "jāaug", lai iegūtu trīs "Michelin" zvaigžņu novērtētu restorānu, jo tās ir lielas investīcijas telpās, personālā un produktos, lai nodrošinātu augstu kvalitātes līmeni. "Tā ir nākotnes cerība, bet divām zvaigznēm esam gatavi," viņš piebilda.

Viņš arī atzīmēja, ka restorānu iekļaušana "Michelin" ceļvedī ir laba publicitāte Latvijai, jo tas ir svarīgs kanāls gastronomijas tūrisma veicināšanai, kā arī signāls jaunajiem nozares spēlētājiem, ka Latvija strādā pasaules līmenī.

