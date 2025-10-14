"Michelin Guide" atslēgas apbalvojumus saņem trīs viesnīcas Latvijā
Jauno "Michelin" atslēgu apbalvojumu, kas izceļ pasaules labākās viesnīcas, Latvijā ieguvušas trīs viesnīcas, liecina informācija "Michelin Guide" mājaslapā.
Latvijā vienu "Michelin" atslēgu apbalvojumu saņēma viesnīca "A22 Hotel", vienu atslēgu - viesnīca "Dome Hotel", kā arī vienu atslēgu saņēma viesnīca "Grand Poet by Semarah".
Savukārt Igaunijā divas atslēgas un īpašo balvu "Jaunatvērta viesnīca" ieguvusi viesnīca "The Burman" un vienu atslēgu ieguvusi viesnīca "Schlössle Hotel", savukārt Lietuvā vienu atslēgu ieguvusi viesnīca "Pacai" un vienu atslēgu - "Esperanza Lake Resort".
"Michelin" ceļveža inspektori kopumā izvērtēja vairāk nekā 7000 viesnīcu, tostarp 2457 viesnīcas saņēma "Michelin" atslēgu apbalvojumu. Vienu atslēgu saņēma 1742 viesnīcas, divas atslēgas - 572 viesnīcas, bet trīs atslēgas - 143 viesnīcas.
Ar "Michelin" atslēgu ieviešanu ceļvedis ir radījis jaunu, neatkarīgu un globālu kvalitātes zīmi viesnīcu nozarē. Apbalvojums izceļ īpašumus, kas piedāvā izcilu viesmīlību.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka viesnīcas "A22 Hotel" un restorāna "John Chef's Hall" pārvaldītājs SIA "A22hotel" reģistrēts 2018. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Maksimam Kušnarenko. 2024. gadā uzņēmums strādāja ar 1,331 miljona eiro apgrozījumu un 75 680 eiro zaudējumiem.
Savukārt SIA "Dome Hotel" reģistrēta 2021. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2500 eiro. Uzņēmums uz pusēm pieder Ingrīdai Zuikovai un Ketijai Dubickai. 2024. gadā uzņēmums strādāja ar 1,214 miljonu eiro apgrozījumu un 30 610 eiro zaudējumiem.
SIA "Semarah Hotel Management", kas Latvijā pārvalda viesnīcu "Grand Poet by Semarah" Rīgā, viesnīcu "Lielupe Hotel by Semarah" Jūrmalā un viesnīcu "Eurostars Metropole" Rīgā, reģistrēta 2012. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2845 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Kipras pilsonim Nikitam Polovinkinam. 2023. gadā uzņēmums strādāja ar 16,618 miljonu eiro apgrozījumu un 1,148 miljonu eiro peļņu. Jaunāki finanšu dati nav publiskoti, liecina informācija "Firmas.lv".