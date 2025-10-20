Savienotie vilcienu reisi Rīga-Tallina trešdien un ceturtdien nebūs pieejami
Savienotie vilcienu reisi maršrutā Rīga-Tallina trešdien, 22. oktobrī, un ceturtdien, 23. oktobrī, Igaunijas dzelzceļa infrastruktūras remontdarbu dēļ nebūs pieejami, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV) pārstāvji.
Šajās dienās būs slēgts dzelzceļa posms starp Elvu un Valgu.
Pirmdien Igaunijā sākas nākamais dzelzceļa remontdarbu posms, tostarp mainās vilcienu kustības grafiki austrumu un dienvidu virzienā. Tas nozīmē, ka brauciena laiks maršrutā Tallina-Tartu tiks saīsināts vidēji par 20 minūtēm.
"Elron" komunikāciju vadītājs Kristo Mē norādīja, ka infrastruktūras īpašnieks "Eesti Raudtee" ir pabeidzis būtiskus darbus Tapa-Tartu dzelzceļa posmā, tādējādi būs iespējams pilnībā atjaunot vilcienu satiksmi līnijā Tallina-Rakvere.
Pēc viņa teiktā, izmaiņas austrumu un dienvidu virziena vilcienu kustības sarakstos galvenokārt ietekmēs Aegvīdas, Narvas, Rakveres, Tartu, Koidulas un Valgas līnijas. Tostarp no 22. līdz 23. oktobrim tiks slēgts dzelzceļa posms starp Elvu un Valgu. Starp Tartu un Elvu kursēs vilciens, bet Elva-Valga posmā kursēs autobusi.
Tāpat ziņots, ka šogad janvārī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pasažieru vilcienu operatori PV, Lietuvas "LTG Link" un "Elron" sāka īstenot vilcienu savienojumu maršrutā Tallina-Tartu-Rīga-Viļņa. Vairāk nekā desmit stundu ilgajā braucienā pasažieriem ir jāpārsēžas Valgā.
"Elron" sadarbībā ar Igaunijas Klimata ministriju, Reģionālo lietu un zemkopības ministriju, Tartu pilsētu, PV un citiem partneriem Latvijā strādā pie pasažieru vilcienu maršruta Rīga-Valga-Tartu izveides.
"Elron" ir Igaunijas valsts uzņēmums, kas organizē pasažieru vilcienu satiksmi uz "Eesti Raudtee" un "Edelaraudtee" piederošās dzelzceļa infrastruktūras.