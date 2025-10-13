Elīna Pinto, kas reiz kandidēja uz Valsts prezidentes amatu, izstājusies no partijas “Progresīvie”
Partiju "Progresīvie" nolēmusi atstāt Elīna Pinto, kas, kā zināms, savulaik kandidēja uz Valsts prezidentes amatu.
13. oktobrī "Progresīvie" ir saņēmusi Elīnas Pinto iesniegumu par izstāšanos no partijas. "Progresīvie" ar cieņu pieņem šo lēmumu un izsaka pateicību Elīnai par viņas nozīmīgo ieguldījumu partijas izaugsmē un pārstāvniecībā gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.
"Šis lēmums nav bijis pēkšņs vai viegls. Esmu to pieņēmusi, izsverot cilvēciskās vērtības, kā arī partijas attīstības virzienus, tostarp Latvijas reģionos. Pateicos partijas biedriem par gūto pieredzi šajā kopīgi noietajā ceļa posmā. Visvērtīgākais man ir bijis atbalsts, ko šajā laikā guvu no cilvēkiem visā Latvijā un ārpus tās. Sirsnīgs paldies jums! Tas ir nostiprinājis manu pārliecību, ka arī ārpus partijas jāturpina darbs cilvēcīgākai, zaļākai, godīgākai, eiropeiskākai un drošākai Latvijai. Tā mums visiem ir viena, mīļa un svarīga," sociālajos tīklos norādījusi Pinto.
Pinto kopš 2024. gada bija partijas valdes locekle un pilnvarotā pārstāve Eiropas Zaļajā partijā. Viņas profesionālā pieredze, starptautiskā izpratne un aktīvā līdzdalība partijas politikas veidošanā ir palīdzējusi stiprināt "Progresīvie" redzamību un balsi arī Eiropā.
Par valdes locekli Pinto vietā saskaņā ar partijas statūtiem kļūs bijušais Rīgas domes deputāts Mārtiņš Zvejnieks, kurš pēc laulībām ieguvis uzvārdu Mieriņš.