Foto: unsplash.com
Sabiedrība
Šodien 14:39
Skumja statistika: Latvijā līdz augusta beigām šogad miruši 80 bērni un jaunieši, kuri tā arī nesagaidīja 20. dzimšanas dienu
Latvijā šogad līdz augusta beigām Latvijā miruši 80 bērni un jaunieši, nesasniedzot 20 gadu vecumu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.
Visvairāk - 34 mirušie - bija jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem. 31 bija bērni līdz četru gadu vecumam, bet deviņi bērni Latvijā šogad līdz augusta beigām bija vecumā no 10 līdz 14 gadiem. Seši mirušie bija bērni no pieciem līdz deviņiem gadiem.
No visiem šogad līdz augusta beigām mirušajiem bērniem un jauniešiem 46 bija puiši, bet 34 - meitenes.