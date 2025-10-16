Rīgā godina Valsts valodas dienu. Pasākums noticis pie padomju okupācijas laikā nomocītā politieslodzītā Gunāra Astras pieminekļa. FOTO, VIDEO
Ceturtdien Rīgā, Baumaņa skvērā pie Gunāra Astras pieminekļa notika Valsts valodas dienai veltīts pasākums, kurā rīdziniekus uzrunājaLatvijas sociolingvisti, vēsturnieki, intelektuāļi. Piecu minūšu uzrunas bija publiska refleksija par latviešu valodas nozīmi valstī un ikviena Latvijas pilsoņa un pastāvīgā iedzīvotāja dzīvē.
Pasākumā uzrunas teica Liāna Langa, Edvards Ratnieks, Ilze Laila Purmaliete, Ina Druviete, Viktorija Prituļaka, Janīna Kursīte, Marts Gulbis, Anita Skalberga, Māris Mičerevskis un citi.
Lai godātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, svētku, atceres un atzīmējamo dienu kalendārā pēc Valsts prezidenta Egila Levita ierosinājuma 15. oktobrī tiek svinēta Valsts valodas diena. Šis datums izvēlēts, jo 1998. gada 15. oktobrī Satversmes 4. pantā tika nostiprināta valsts konstitucionālā vērtība.
Jāpiebilst, ka Gunārs Astra (1931-1988) bija latviešu nacionālās pretestības kustības dalībnieks, PSRS okupācijas laika disidents un politieslodzītais, kurš padomju ieslodzījuma vietās kopumā pavadīja 19 gadus, 4 mēnešus un 16 dienas.
