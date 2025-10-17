VIDEO: Miķelis publicē satraucošu video un aicina cilvēkus būt piesardzīgiem uz autoceļiem
Ar šokējošu video vietnē "Facebook" dalījies Miķelis Āboltiņš - viņa vadītais spēkrats 10. oktobrī netālu no Sabiles piedzīvoja smagu sadursmi ar staltbriedi.
"Draugi, uz ceļiem esiet vēl vairāk uzmanīgi arī tad, kad ir dienas visgaišākais laiks!!!" aicina Miķelis. "Tieši šitā man sanāca braucot pa Kuldīgas šoseju pāris kilometrus aiz Sabiles," atklāj vīrietis. Mašīna un dzīvnieciņš trieciena rezultātā, diemžēl, gāja bojā, tomēr Miķelis, par laimi, tika cauri sveikā.
"Šausmas nedod dievs, no šī man visvairāk bail, sanāk daudz braukāt ārpus pilsētas," redzēto komentē Elīna. Dace pauž prieku, ka "ar vīrieti viss ir kārtībā". Bet Sergejs secina, ka no sadursmes nebija iespējams izvairīties. "Attālums starp auto un staltbriedi bija aptuveni 30 metri, ātrums, pieņemu, 90km/h - izvairīties no sadursmes varētu tikai formulas braucējs," norāda vīrietis.
Jau ziņots, ka oktobra sākumā plašu sajūsmu sociālajos tīklos izraisījis Guntras novērojums - viņa uz Alūksnes autoceļa pamanījusi tāllēkšanas čempionu. Par laimi, dzīvnieciņš auto neskāra, un visi tika cauri sveikā. Tikmēr Ināra dalījusies ar kolorītu alņa foto, norādot, ka "viņai šoruden šāds zvērs uz ceļa gadījās".
Tāpat ziņots, ka Latvijā teju uz pusi pieaudzis uz autoceļiem notriekto dzīvnieku skaits. Kā liecina Valsts meža dienesta dati (VMD) par reģistrētajiem notriektajiem savvaļas dzīvniekiem, visvairāk tikušas notriektas stirnas, turklāt arī to populācija ir vislielākā. Otrajā vietā ierindojas alņi, bet trešajā - āpši.