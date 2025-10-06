VIDEO: uzmanību! Alūksnes pusē manīts tāllēkšanas čempions
Plašu sajūsmu sociālajos tīklos izraisījis Guntras novērojums - viņa uz Alūksnes autoceļa pamanījusi tāllēkšanas čempionu.
"Tāllēkšanas čempions manīts Alūksnes pusē," pauž Guntra, publicējot iepaidīgu staltbrieža video. Edgars ironiski norādījis, ka varbūt briedis domāja, ka "lec pāri upei", Normunds norādījis, ka "pa asfaltu skrienot dilst nagi un tādēļ briedis izlēma demonstrēt savas prasmes šādā veidā", bet Jānis pauž, ka pāris gadus atpakaļ viņš šādu "sportistu" manīja Smiltenes pusē. "Pat nepaspēju acis pamirkšķināt. Bet bija nedaudz tuvāk mašīnai," atklāj vīrietis.
Tikmēr Ināra dalījusies ar kolorītu alņa foto, norādot, ka "viņai šoruden šāds zvērs uz ceļa gadījās". Arī neskaitāmi citi iedzīvotāji sociālajos tīklos pauduši sajūsmu par dāmu spilgtajiem novērojumiem un norādījuši, ka "galvenais ir tas, ka šis stāsts visām iesaistītajām pusēm beidzās laimīgi".