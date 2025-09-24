Vairākiem īpašumiem Kuldīgas novadā piemēros paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi
No 2026. gada 1. janvāra par īpašumiem Kuldīgas novadā, kuros nebūs deklarēta neviena persona, būs jāmaksā paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likme.
Kuldīgas novada dome ir veikusi grozījumus Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Nr. 1/2024 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā”. Tie stājušies spēkā 17. septembrī un paredz būtiskas izmaiņas, ar 2026. gada 1. janvāri nosakot jaunas paaugstinātās nekustamā īpašuma nodokļu likmes objektus.
- Noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme mājoklim 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības, ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai.
- Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nodokļa likme ir 3 % no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.
Kuldīgas novada pašvaldība aicina pārbaudīt savu deklarētās dzīvesvietas adresi, izmantojot tīmekļvietnes www.latvija.gov.lv bezmaksas e-pakalpojumu Mani dati Iedzīvotāju reģistrā vai vēršoties attiecīgā pagasta pārvaldē, Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai pie dzīvesvietas deklarēšanās speciālista Nekustamo īpašumu nodaļā, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, 1. stāvā klientu apkalpošanas laikā.