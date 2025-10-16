Paaugstināta vides mitruma ietekmē ievērojami samazinās ceļu nestspēja uz vairākiem Ludzas novada pagasta ceļiem.
Novadu ziņas
Šodien 11:26
Šķīdoņa dēļ ievieš transporta masas ierobežojumus uz vairākiem Ludzas novada siem pagastu ceļiem
Paaugstināta vides mitruma dēļ, kas samazina ceļu nestspēju, tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi un slēgti daži ceļi Ludzas novada pagatos smagajai tehnikai, lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus šķīdoņa laikā. Uz noteiktiem pagasta autoceļiem tiks uzstādītas pagaidu masas ierobežojuma zīmes, aizliedzot transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 5 vai 7 tonnām pārvietoties.
Vairākos novada pagastos tiks nodrošināta pagaidu 312. ceļa zīmes “Masas ierobežojums” uzstādīšana uz ceļiem, tas ir - tiks aizliegta transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5, atsevišķos ceļa posmos 7 tonnām kustība pa sekojošiem pagasta autoceļiem:
Blontu pagastā - B-2 Degļeva – Kreici.
Ciblas pagastā - C-5 Zeltiņi – Kondrati un C-9 Felicianova- Stocenova.
Nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu atļauju ceļu lietošanai, kā arī papildu jautājumu gadījumā, lūgums vērsties attiecīgajā pagasta apvienību pārvaldē.
Arī citviet novadā var tikt ieviesti satiksmes ierobežojumi, saraksts var tikt papildināts, informē Ludzas novada dome.