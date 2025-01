Autobuss brauc, taču pasažierus neuzņem - absurda situācija izveidojusies Ludzas novadā

Slēgtā reisa dēļ no rīta tukšs autobuss no Ludzas dodas uz Rundēniem, tur uzņem pasažierus un ved uz Ludzu. Savukārt pēcpusdienā otrādi – ir reiss no Ludzas uz Rundēniem, taču atpakaļ uz pilsētu tikt nevar, jo arī šis reiss ir likvidēts.