Kremlis aizturējis mūziķi, kas Sanktpēterburgā izpildīja "aizliegtās dziesmas"
Krievijas varasiestādes aizturējušas 18 gadus veco dziedātāju Diānu Loginovu jeb "Naoko", kura otrdien, 14. oktobrī, Sanktpēterburgā, simtiem jauniešu pavadībā, izpildīja pretkara dziesmas, kas Krievijā ir aizliegtas.
Kā norāda vairāki Krievijas mediji, Loginovai izvirzītas divas administratīvas apsūdzības - par Krievijas armijas "diskreditēšanu" un neatļauta publiska mītiņa organizēšanu. Saskaņā ar medija "Fontanka" sniegto informāciju, aizturēta tika arī Diānas pārstāvētās grupas "Stoptime" bundziniece un ģitāriste, tomēr pēc nopratināšanas viņa esot atbrīvota.
Krievijas varasiestādes oficiālu paziņojumu par dziedātājas aizturēšanu nav sniegušas. Tikmēr Diānas radinieki ziņo, ka ar viņu "viss esot kārtībā un norāda, ka mūziķes intereses šobrīd pārstāv advokāts."
"Gulbju ezera" simboliskā nozīme
Vienu no dziesmām, ko Diānas grupa Sanktpēterburgā izpildīja saucas "Kooperatīvais Gulbju ezers", un to sarakstījis no Krievijas aizbēgušais reperis "Noize MC". Balets "Gulbju ezers" kļuva par Padomju Savienības sabrukuma simbolu pēc tam, kad tas tika nepārtraukti pārraidīts valsts televīzijā trīs dienas 1991. gada augusta nemieru laikā.
"Noize MC" dziesmas nosaukums un vārdi atsaucas arī uz bēdīgi slaveno "Ozero" ["Ezers"] kooperatīvu, ko 1996. gada 10. novembrī pie Komsomoļskas ezera netālu no Sanktpēterburgas, izveidoja Vladimirs Putins un viņa ilggadējie draugi un līdzgaitnieki - Vladimirs Smirnovs, Vladimirs Jakunins, Andrejs un Sergejs Fursenko, Jurijs Kovaļčuks, Viktors Mjačins un Nikolajs Šamalovs.
Kooperatīvs apvienoja šo cilvēku lauku mājas [dāčas] slēgtā kopienā - viņi iegādājās zemi un cits citam blakus uzcēla greznus namus. Kooperatīvs arī atvēra kopīgu bankas kontu, kuru, saskaņā ar Krievijas kooperatīvu likumu, drīkstēja izmantot biedri. Laika gaitā, īpaši līdz 2012. gadam, daudzi “Ozero” biedri kļuva par ietekmīgām amatpersonām Krievijas valdībā un biznesā.
Daži no vārdiem dziesmā "Kooperatīvais Gulbju ezers" ir sekojoši:
"Kur jūs bijāt astoņus gadus [2014. līdz 2022.], jūs necilvēcīgās būtnes?!
Es gribu skatīties baletu [redzēt sabrukumu] — lai dejotu gulbji.
Lai vectēvs [Putins] dreb par savu “Ezeru” ["Ozero" kooperatīvu].
Prom no ekrāna visus Solovjovus [Krievijas pirmais propagandists Vladimirs Solovjovs] — lai dejo gulbji."
Tikmēr kādā citā dziesmā, ko izpildīja Diāna, skanēja sekojoši vārdi. "Vecais vīrs joprojām turas pie sava troņa, baidoties to atlaist; Vecais vīrs bunkurā joprojām domā, ka ir tūkstoš deviņi simti astoņdesmit piektais gads; Kad cars nomirs, mēs atkal līksmosim".
Jāpiemin, ka publiskas Pretestība karam Krievijā kļūst arvien riskantākas, jo Krievijas varas iestādes pastiprina represijas pret disidentiem. Jau ziņots, ka pēc Krievijas opozicionāra Alekseja Navaļnija bēru ceremonijas Krievijas varasiestādes, izmantojot novērošanas kameru ierakstus, vērsās pret pasākuma dalībniekiem. Bet neilgi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā valstī tika aizturēti 6440 cilvēki, kas pret karadarbību protestēja.
Reperis "Noize MC" , jeb īstajā vārdā Ivans Aleksejevs, 2022. gadā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā aizbēga uz Lietuvu, taču turpina radīt mūziku, atbalstot Ukrainu un godinot Putina režīma oponentu piemiņu.