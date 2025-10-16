Latvijas iedzīvotājiem drīz sāks piedāvāt izdevīgus hipotekāros kredītus. Tomēr ir viens nosacījums
Valdība otrdien apstiprināja, ka AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" ("Altum") varēs sniegt hipotekāros kredītus reģionos.
Lai uzlabotu aizdevumu pieejamību mājokļa iegādei reģionos un tādējādi veicinātu reģionālo ekonomisko attīstību, "Altum" sniegs hipotekāros aizdevumus mājokļa iegādei.
Latvijā komercbankas un citi patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji hipotekāros kredītus patērētājiem var izsniegt tikai atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam. "Altum" šajā gadījumā darbosies kā nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, "Altum" saņems atbilstošu licenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un būs Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraudzībā.
"Altum" plāno piešķirt aizdevumus līdz 74 000 eiro apmērā, kas atbilst 100 minimālajām mēnešalgām. Vidējais aizdevuma apmērs paredzēts no 25 000 līdz 30 000 eiro. Aizdevuma termiņš var sasniegt līdz pat 30 gadiem, taču gan aizņēmējam, gan līdzaizņēmējam aizdevuma atmaksas brīdī nedrīkst būt vairāk par 65 gadiem.
Šobrīd programmas īstenošanai līdz 2029. gadam ir novirzīts publiskais finansējums 25,8 miljonu eiro apmērā. Aizdevumu sniegšanai "Altum" būs pieejams finansējums līdz 22,3 miljoniem eiro no programmas valsts palīdzības nodrošināšanai garantijas veidā dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, kā arī "Altum" būs pieejami 3,5 miljoni eiro no atbalsta programmas "Balsts".
Papildus aizdevumu izsniegšanai "Altum" varēs piesaistīt finanšu resursus līdz 80,3 miljoniem eiro, tai skaitā valsts aizdevumu līdz 20 miljoniem eiro kredītlīnijas veidā, kā arī no starptautiskajām finanšu institūcijām līdz 60,3 miljoniem eiro vai emitēt obligācijas.
No valsts budžeta, mājokļu garantiju atbalsta programmas un atbalsta programmas "Balsts" 3,5 miljoni eiro tiks izmantoti riska segumiem. Šie finanšu līdzekļi būs "Altum" saistības ar Ekonomikas ministriju.
"Altum" aizdevumi būs pieejami mājokļu iegādei tikai ārpus Rīgas pašvaldības un Pierīgas teritorijas, kur saskaņā ar Latvijas Bankas "Finanšu pieejamības apskatu" kreditēšana šobrīd ir nepietiekama un ir būtiski zemāka par vidējo kreditēšanas apjomu attiecībā pret pašvaldības iekšzemes kopproduktu (IKP) citās Latvijas pašvaldībās un Eiropas Savienībā.
Paredzēts, ka pieteikšanās hipotekārajiem aizdevumiem jaunajā programmā tiks atvērta oktobra beigās.