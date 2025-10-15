Dobeles un Aizkraukles novados atrastiem mirušiem gulbjiem konstatēta augsti patogēnā putnu gripa
Dobeles un Aizkraukles novados atrastiem mirušiem gulbjiem konstatēta augsti patogēnā putnu gripa H5N1. Līdz ar to šogad Latvijā putnu gripa konstatēta jau trim mirušiem savvaļas putniem ziņo Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).
Jau ziņots, ka septembra beigās putnu gripa tika atklata mirušam gulbim kādā Jaungulbenes dīķī. Bet maija beigās H5N1 tika konstatēts mājputnu novietnē Ogres novadā.
Tikmēr 14. oktobrī Lietuvas Pārtikas un veterinārais dienests ziņoja par augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumu lielā tītaru novietnē Kretingas rajonā. Pēdējās nedēļas laikā arī citas Eiropas valstis ir ziņojušas par konstatētiem slimības uzliesmojumiem mājputnu novietnēs.
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atgādina, ka gājputnu migrācijas laikā putnu gripas riski ir īpaši augsti, tādēļ mājputnu turētājiem stingri jāievēro biodrošības prasības. Lai pasargātu mājputnus no inficēšanās, tie jātur, jābaro un jādzirdina tikai slēgtās telpās vai teritorijā ar nosegtu ūdensnecaurlaidīgu jumtu un norobežotiem sāniem, novēršot savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi. Mājputnus var izlaist tādās ganībās vai pastaigu laukumos, kuru sāni ir norobežoti, lai novērstu savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi.
Tāpat jāraugās, lai putnu novietnei nepiekļūst nepiederošas personas; tiktu lietots darba vai maiņas apģērbs un apavi personām, kuras nonāk kontaktā ar putniem; barojot un dzirdinot mājputnus, netiktu izmantots virszemes ūdenstilpēs iegūts ūdens; barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevarētu piekļūt savvaļas putni.
Mājputnus arī aizliegts izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs, izņemot mākslīgi izveidotās ūdenstilpnes, kurās ir nodrošināta to norobežošana, kas nepieļauj savvaļas putnu un savvaļas ūdensputnu piekļuvi, un šīs ūdenstilpnes izmanto tikai mājas ūdensputnu sugām.
Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai PVD. Iedzīvotāji ir aicināti ziņot par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši – ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD pārvaldi. Ziņojot, lūdzam precīzi aprakstīt putna līķa atrašanās vietu vai nosaukt koordinātes.