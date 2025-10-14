Ugunsgrēkā Purvciemā gājis bojā suns - tiek skaidroti notikušā apstākļi
Valsts policija Jauns.lv ziņo, ka ugunsgrēkā, kas aizvadītajā dienā izcēlās Dzelzavas ielas 99 dzīvokļa virtuvē, gājis bojā suns.
"Saistībā ar ugunsgrēku Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, un tiks skaidroti notikušā apstākļi. Sākotnējā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu. Policijā nav ziņu, ka būtu cietuši cilvēki, taču ugunsgrēkā gāja bojā suns," Jauns.lv norāda Valsts policija.
Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) norāda, ka ugunsgrēku izdevās likvidēt aptuveni pusotras stundas laikā. "Plkst. 20.47 tika saņemts izsaukums uz Dzelzavas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva dzīvoklī dega virtuve desmit kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās četri cilvēki, savukārt, ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā, tika evakuēti vēl astoņi cilvēki. Plkst. 22.25 ugunsgrēku izdevās likvidēt," norāda VUGD.
"Te ir kādas četras ugunsdzēsēju mašīnas, "ātrie" un policija," aizvadītajā dienā norādīja kāds Jauns.lv lasītajs. Bet kā redzams iemūžinātajā video, liesmas bija pilnība pārņēmušas dzīvokļa telpu, kamēr satraukuma pārņemtie apkaimes iedzīvotāji nolūkojas notikušajā no pagalma.