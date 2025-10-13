112
Šodien 21:55
Purvciemā ar atklātu liesmu deg dzīvoklis - notikuma vietā strādā glābēji, mediķi un Valsts policija
13. oktobra vakarā Purvciemā ar atklātu liesmu deg dzīvoklis. Kā ziņo Jauns.lv lasītāji, notikuma vietā manīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Valsts policija (VP) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).
Kā norāda aculiecinieki, ugunsnelaime izcēlusies Dzelzavas ielā 99. "Te ir kādas četras ugunsdzēsēju mašīnas, "ātrie" un policija," norāda aculiecinieks. Kā redzams iemūžinātā video, liesmas ir pilnība pārņēmušas kādu dzīvokli, kamēr satraukuma pārņemtie apkaimes iedzīvotāji nolūkojas notikušajā no pagalma. Jauns.lv ir sazinājies ar VUGD un VP, lai noskaidrotu vairāk par notikušo.