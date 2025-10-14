Attīsta Aizputes tūrisma un identitātes potenciālu
Aizputes Renesanses biedrība ir gandarīta par Dienvidkurzemes novada domes lēmumu iekļaut kopienas izstrādāto koncepciju “Aizpute 2040” pašvaldības stratēģiskajā plānošanā, nodrošinot vēsturiskā centra saglabāšanu, pilsētvides attīstību un iedzīvotāju līdzdalību kā galvenos attīstības virzienus nākotnē.
Šis solis apliecina vietējās kopienas ideju nozīmīgumu un dod cerību uz Aizputes kā kultūras un dzīves telpas vērtību stiprināšanu Dienvidkurzemes novadā. Tas nozīmē, ka Aizputes vēsturiskā centra saglabāšana, pilsētvides attīstība un kopienas līdzdalība turpmākajos gados varētu tikt iedzīvinātas kā nozīmīgi virzieni visā novada attīstības stāstā.
Šis solis ir apliecinājums tam, ka vietējās kopienas idejas un ierosinājumi spēj pārtapt par stratēģisku prioritāti, dodot cerību, ka Aizpute būs redzama un nozīmīga kā Dienvidkurzemes kultūras un dzīves telpas vērtīgākais resurss.
Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Andris Jankovskis norāda: “Aizpute ir viena no nozīmīgākajām novada vēsturiskajām mazpilsētām, kas ar savu arhitektūru, kultūras mantojumu un kopienas aktivitāti veido unikālu identitāti. Tāpēc ir svarīgi, ka Aizputes ilgtermiņa vīzija kļūst par daļu no visa novada plānošanas dokumentiem. Tas ļaus stratēģiski līdzsvarot investīcijas un plānot attīstību tā, lai pilsēta nezaudētu savu autentiskumu un vienlaikus iegūtu jaunas iespējas izaugsmei.”
Savukārt Aizputes Renesanses biedrības valdes loceklis Andris Tauriņš uzsver: “Mēs novērtējam šo soli kā sabiedrības balss nostiprināšanu stratēģiskā līmenī. Tas ir labs signāls, vienlaikus sagaidām arī turpinājumu – praktisku priekšlikumu iedzīvināšanu un reālus darbus. Aizpute ir īpaša ar savu vecpilsētu, kultūrtelpu un cilvēkiem, kuri te dzīvo un arī atgriežas. Koncepcijas iekļaušana pašvaldības attīstības radarā nozīmē, ka mūsu kopīgās idejas – par pilsētas publiskās telpas atjaunošanu, kultūras mantojuma saglabāšanu un kopienas līdzdalību – tiek oficiāli atzītas kā attīstības virzības pamats nākamajiem gadiem. Tas ir arī apliecinājums, ka vietējā iniciatīva spēj ietekmēt plašākus procesus. Mums tā ir motivācija turpināt pilnvērtīgi darboties un arī, cerams, tas ir iedvesmojošs sadarbības piemērs citām kopienām.”
Dienvidkurzemes novada dome septembra izskaņā pieņēma lēmumu iekļaut koncepcijā “Aizpute 2040” definētos priekšlikumus pašvaldības stratēģiskajā plānošanā. Tas nozīmē, ka pašvaldība pieņem zināšanai koncepciju, publicē to pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Attīstības plānošanas dokumenti”, kā arī Liepājas un Dienvidkurzemes stratēģijas līdz 2035. gadam vidusposma izvērtēšanā rast iespēju koncepcijas priekšlikumus integrēt nākamajā stratēģijas plānošanas periodā. Līdz ar to paredzams, ka turpmākajos gados Aizputes vēsturiskā centra attīstība, pilsētvides kvalitāte un kopienas līdzdalība varētu tikt aplūkota kā neatņemama Dienvidkurzemes novada attīstības stāsta daļa.
Koncepcija “Aizpute 2040” tapa 2024. gadā Aizputes Renesanses biedrības vadībā, ciešā sadarbībā ar vietējo kopienu un ekspertiem. Tā uzsver Aizputes vēsturiskā centra vērtību, sabiedrības līdzdalības nozīmi un ilgtspējīgu skatījumu uz pilsētas attīstību līdz 2040. gadam.
“Aizpute 2040” koncepcija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā “Attīstības plānošanas dokumenti”: https://www.dkn.lv/lv/attistibas-planosanas-dokumenti.
Koncepcijas nozīme
Koncepcija “Aizpute 2040” iezīmē četrus galvenos virzienus, kas svarīgi pilsētas ilgtermiņa attīstībai:
* vēsturiskā centra saglabāšana un atjaunošana kā pilsētas identitātes pamats,
* publiskās telpas un pilsētvides attīstība, kas vērsta uz iedzīvotāju un viesu vajadzībām,
* uzņēmējdarbības un radošo industriju veicināšana, izmantojot Aizputes potenciālu,
* kopienas un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana lēmumu pieņemšanas un ikdienas dzīves procesos.
Nākotnes izaicinājumi ir sabalansēt kultūras mantojuma saglabāšanu ar jaunu attīstības iespēju radīšanu, piesaistīt resursus pilsētas infrastruktūras attīstībai un nodrošināt, ka Aizpute kļūst arvien redzamāka ne tikai novadā, bet arī plašākā reģionā un ārpus tā.
Koncepcijas tapšana
Koncepcija tika izstrādāta pērn, Aizputes Renesanses biedrībai iesaistot vietējos iedzīvotājus, ekspertus un kopienas aktīvistus. Tā ir ilgtermiņa vīzija līdz 2040. gadam, kuras centrā ir Aizputes vēsturiskais centrs kā pilsētas identitātes kodols. Koncepcija definē Aizputi kā autentisku un cilvēkam draudzīgu pilsētu, kuras attīstība balstīta uz vērtību saglabāšanu un līdzdalīgu nākotnes veidošanu.
Koncepcija dzima no sabiedrības iniciatīvas, bet tagad tā kļuvusi par pašvaldības stratēģiskās plānošanas sastāvdaļu. Šis solis apliecina, ka vietējās kopienas idejas un vīzija var kļūt par pamatu plašākai attīstībai, stiprinot Aizputes kā Kurzemes unikālās vēsturiskās mazpilsētas pozīcijas.