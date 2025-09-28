Aizputē “no gaisa nokrīt” četras garāžas: dīvainības nekustamā īpašuma nodokļa rēķinā
Indra, kura dzīvo privatizētā dzīvoklī Aizputē, Jelgavas ielā 4, un jau gadu gadiem pašvaldībai maksā nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par savu īpašumu, šogad pirmo reizi saņēma maksāšanas paziņojumu, kurā viņa pēkšņi atklāja, ka ir četru garāžu, par kurām neko nebija zinājusi, īpašniece.
“Esmu neizpratnē – man ir zemes grāmata, kurā nav reģistrēta neviena garāža. Bet nodoklis ir par četrām garāžām. Summa nav liela. Nav runa par summu, bet par izmaiņām. Ko es varu sagaidīt turpmāk? Neziņa…,” viņa raksta žurnālam “Likums un Taisnība”. Indra piebilst, ka iepriekš NĪN maksājuma rēķinos nekas nebija rakstīts par garāžām. Viņa nav tik ļoti sašutusi par summu, jo nodoklis viņu jau neizputinās (gadā tas aprēķināts par 77 centiem), bet neizpratni rada tas, kā viņa pēkšņi un negaidot kļuvusi par četru garāžu īpašnieci.
Situāciju “Likumam un Taisnībai” skaidro Dienvidkurzemes novada domes nekustamā īpašuma speciāliste Evija Šneidere: “Nekustamais īpašums Jelgavas ielā 4 (kadastra Nr. 6405 010 0137) sastāv no zemes vienības, deviņu dzīvokļu dzīvojamās mājas un palīgēkām - šķūņa un četrām garāžām. Māja sadalīta dzīvokļa īpašumos. Dzīvokļa īpašumu veido domājamās daļas no piekrītošās zemes vienības, dzīvojamās mājas un funkcionāli saistītiem objektiem: četrām garāžām un šķūņa.
Kundze ir 7. dzīvokļa īpašniece, īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma domājamām daļām no mājas, zemes un palīgēkām. Zemesgrāmatā minētās palīgēkas ir četras garāžas, par kurām piestādīts nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums.
Paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli 2025. gadam kundzei ir sagatavots nodokļa aprēķins atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli" un zemesgrāmatas datiem. Veicot nekustamo īpašumu aprēķinu inventarizāciju, konstatēts, ka līdz 2025. gadam šiem objektiem nebija uzlikta atzīme – apliek ar nodokli. Tādēļ 2025. gadā kļūda tika labota.”