Rīgā aktīvisti rīkos protesta akciju pret politiķu aicinājumiem “ziņot par migrantiem”
Trešdien, 15. oktobrī plkst. 17:00 notiks protests “Migrācija ir cilvēktiesības”, pulcējoties Rātslaukumā pie Rīgas domes. Protesta mērķis ir paust bažas par politiķu centieniem izmantot migrantus kā politiskās manipulācijas instrumentu un baiļu kurināšanas avotu.
Tiek norādīts, ka Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (Nacionālā Apvienība) ir izziņojis reidus pret migrantiem, uzsverot, ka tā nebūs vienas dienas akcija, bet gan regulāra un sistemātiska rīcība, tādējādi paaugstinot institucionālu brīvības ierobežošanu: "Ratnieks ir aicināja Rīgas iedzīvotājus ziņot Rīgas pašvaldības policijai par vietām, kur iespējams uzturas nelegālie migranti. Faktiski tas ir aicinājums uz novērošanas un neuzticības atmosfēras radīšanu. Ratnieks ir arī ziņojis, ka Nacionālā apvienība turpinās darbu pie legālās migrācijas ierobežošanas, lai visi migranti, kas ierodas Latvijā, pamestu valsti."
"Cits Nacionālās apvienības pārstāvis, Ģirts Lapiņš, norādīja, ka pēc NA domām migrācija ir kļuvusi par problēmu visai sabiedrībai, tāpēc partija strādās pie likumdošanas izmaiņām, piedāvās noteikt kvotas jauniebraucējiem un cīnīsies par iespēju ierobežot legālo migrāciju. Turklāt mediji ziņo, ka policija “novērojot tendenci veidoties slēgtām etniskām grupām”, nesniedzot pierādījumus šim apgalvojumam. Labējo partiju politķi aktīvi kurina naidu un sabiedrības paniku, lai piesaistītu jaunus vēlētājus, radot ienaidnieku tēlus migrantu un citu minoritāšu veidolā. Tas rada ksenofofobjas un islamofobijas pieaugumu sabiedrībā," pausts paziņojumā.
Protesta veidotāji aicina paust savu neapmierinātību ar populistiskas politikas stratēģiju, un abalstīt migrāciju kā cilvēktiesības demokrātiskā un brīvā Latvijā. Atbalstītāji ir aicināti pievienoties arī plakātu darbnīcai Kaņepes Kultūras centrā otrdien, 14. oktobrī plkst.18:00-20:00. Protesta laikā netiks pieļauta naida runa vai vardarbība. Protestu organizē kopienas centrs ‘’Maiznīca’’.
Kā iepriekš informēja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, ir redzams, ka imigrācijas problēmas Rīgā tikai pieaug un nepieciešama daudz stingrāka pieeja.
“Pēdējo gadu laikā daudzviet Eiropā ir izgaismojusies patiesā situācija un imigrācijas sekas – kriminogēnā situācija, noziegumi pret sievietēm, bandu kari (piemēram, Zviedrijā tās pat ir jauniešu bandas, dzīvojamie imigrantu rajoni, kuros nav droši pat policijai). Šādi rajoni ir gan Parīzē, gan Stokholmā un Malmē, un citviet. Daudzās Eiropas valstīs imigrācijas politika kļūst daudz stingrāka – piemēram, Dānija, Zviedrija, Nīderlande, Beļģija un citviet. Zviedrijas policija ir atzinusi, ka problēmas, ar kurām tā cīnās, ir imigrācijas sekas otrajā vai pat trešajā paaudzē. Tas pats novērojams ir citās Eiropas valstīs. Tādēļ Eiropa arvien vairāk virzās uz stingrākiem nosacījumiem imigrantiem,” norādīja Ratnieks.
Tiek uzsvērts, ka nelegālās imigrācijas reidi ir tikai viens no mehānismiem Rīgā – noteikti ne galvenais, bet mērķis ir panākt, ka Rīga nav galamērķis nelegālās imigrācija rūpalai: “Tātad ir skaidri jāpauž arī savs viedoklis. Pārrunājot ar Rīgas pašvaldības policiju, tika nolemts, ka reidi nebūs kā akcija uz vienu mēnesi, bet gan šī būs joma ko pastāvīgi uzraudzīs policija. Respektīvi, nebūs iespējas uz mēnesi paslēpties un aiziet “pagrīdē”, jo šo jomu uzraudzīs pastāvīgi.”
Runājot par to, kā īsti notiks šis process, Ratnieks norāda, ka policijai ir savi parametri, pēc kuriem vadīsies – tās nebūs masveida pārbaudes uz ielām, bet gan drīzāk mērķēti uz konkrētām vietām, par kurām būs ienākusi informācija, vai cilvēkiem, kuru uzvedība izraisa šaubas. To iepriekš apstiprināja arī Rīgas pašvaldības policija, norādot, ka nelegālo imigrantu reidos nebūs masveida ķeršanas uz ielām – netiks traucēti tūristi vai garāmgājēji.