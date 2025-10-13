Ādažos tapis jauns Bērnu un jauniešu centrs
Ādažos, Gaujas ielā 25B, 2. oktobrī svinīgi tika atzīmēts ilgi gaidīts notikums - durvis vaļā vēra Ādažu novada Bērnu un jauniešu centrs (BJC).
"Šodien mēs kopā svinīgi atklājam vietu, kas veido mūsu nākotni – Ādažu novada bērnu un jauniešu centru. Ticu, ka tieši šeit dzims jaunas idejas un projekti, un augs nākamie līderi. Šeit būs vide, kurā mājo radošums un draudzība, iespēja sevi pilnveidot un kopīgi pavadīt laiku. Novēlu, lai ikvienam no jums šī kļūst par vietu, kurā ar prieku atgriezties. Paldies katram, kas palīdzēja īstenot šo ieceri," centra atklāšanā sacīja Ādažu novada priekšsēdētāja Karīna Miķelsone.
Pēc svinīgās centra atklāšanas jaunieši iepazinās ar centra telpām un piedalījās radošajās darbnīcās, bet pasākuma noslēgumā norisinājās "Silent Disco" jeb diskotēka, kur ikvienam pasākuma viesim bija iespēja klausīties mūziku katram savās austiņās.
Līdz šim vienīgā iespēja pulcēties un kopīgi pavadīt laiku Ādažu novada jauniešiem bija vien pašvaldības ēkā Carnikavā, Stacijas ielā 5. Līdz ar BJC atklāšanu šāda iespēja būs arī Ādažos, sniedzot daudzveidīgākas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas novada jauniešiem abos pagastos.
BJC piedāvās apmeklētājiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot dzīvei nepieciešamās prasmes, iemaņas un zināšanas, tai skaitā organizējot neformālās izglītības aktivitātes un dažāda veida pasākumus drošā, radošā un draudzīgā vidē.
Centru varēs apmeklēt bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem, bet centra darba laiks būs darba dienās no plkst. 13:00 līdz 19:00. Bērni no 7 līdz 12 gadu vecumam centrā varēs uzturēties līdz plkst. 16:00, bet BJC organizēto pasākumu laikā, uzrādot vecāku vai likumiskā pārstāvja rakstisku atļauju un darbinieka piekrišanu - arī ilgāk. Arī pirmo reizi apmeklējot BJC, būs nepieciešams iesniegt likumiskā pārstāvja rakstisku atļauju.
BJC telpās ir atļauts uzturēties no mācību darba brīvajā laikā, starpbrīžos vai pēc mācību stundu beigām, izņemot ar skolu saskaņotus apmeklējumus mācību procesa ietvaros, vai ja izglītojamais ir tālmācībā.
Bērnu un jauniešu centra izveides kopējās izmaksas ir 29 999,13 eiro, no kuriem 26 999,21 eiro - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 2999,92 eiro - pašvaldības līdzfinansējums. Savukārt BJC mūsdienīgais un modernais aprīkojums (datori un interaktīvā tāfele) iegādāts par daļu no projekta "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" līdzekļiem.