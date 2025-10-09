Novadu ziņas
Ādažnieki aicināti pieteikt pretendentus 2025. gada “Goda novadnieka” apbalvojumam
"Goda novadnieks" ir balva, ar kuras palīdzību ir iespēja pateikties līdzcilvēkiem par viņu aizrautīgu, nesavtīgu un izpalīdzīgu rīcību.
Kā pieteikt apbalvojamo? Pieteikumus var nosūtīt pa pastu:
- Ādažu novada pašvaldība, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164;
- Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV- 2163;
- nododiet Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā;
- elektroniski uz e-pastu dome@adazunovads.lv.
Pieteikumus ir jānosūta "Word" formātā uz e-pastu: dome@adazunovads.lv līdz 20.oktobrim.
Kas jānorāda iesniegumā?
Tās personas, kuru vēlaties godināt/apbalvot vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, stāsts par cilvēku – dzīves gaitas apraksts, nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu;
Jūsu un Jūsu domubiedru (ierosinājuma iesniedzēju) vārdi, uzvārdi, amati (juridiskai personai – nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības vietas adrese) un tālruņa numurs, lai mēs varētu ar Jums sazināties! Iesniegumam ir jābūt parakstītam.