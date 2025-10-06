FOTO: Ādažos par 4 miljoniem eiro taps jauna skolas ēka
Ādažos par 4 miljoniem eiro tiks būvēta jauna, moderna un energoefektīva Ādažu Brīvās Valdorfa skolas ēka.
Projekta kopējās izmaksas sasniedz 4 miljonus eiro, no kuriem 3,5 miljonus nodrošina “BluOr Bank” aizdevums ar ALTUM garantiju, bet pārējo summu skola sedz no saviem līdzekļiem, ziedojumiem un dāvinājumiem.
Jaunā skolas ēka tiek būvēta Skolas ielā 21, turpat, kur skola atrodas jau šobrīd. Patlaban mācību process tiek organizēts vairākās ēkās: trīs mācību korpusos, nesen uzceltajā sporta zālē un nomātajos pārvietojamajos moduļos, kas jau sākotnēji bija iecerēti kā pagaidu risinājums. Moduļi ir gan energoneefektīvi, gan nepraktiski, tāpēc jaunā, divstāvu A klases energoefektīvā ēka 2000 m² platībā ļaus skolai samazināt uzturēšanas izmaksas un radīt drošu, mūsdienīgu un radošu vidi skolēniem un pedagogiem, atzīmē skolas pārstāve, biedrības “Privātā Vidusskola ĀBVS” valdes priekšsēdētāja Kerola Dāvidsone.
Jaunuzceltās skolas telpās atradīsies arī vairākas modernas ķīmijas un fizikas laboratorijas, kas ļaus skolai vēl vairāk attīstīt STEM un STEAM izglītības virzienu – jomu, kas ir prioritāte ne vien Latvijas izglītības sistēmā, bet arī visā Eiropā. Ādažu Brīvā Valdorfa skola šajā ziņā piedāvā unikālu pievienoto vērtību, jo valdorfpedagoģija zinātnisko pieeju apvieno ar radošumu. Tieši šī sinerģija sagatavo skolēnus nākotnes izaicinājumiem un darba tirgum, kur arvien lielāka nozīme ir gan tehnoloģiskajām prasmēm, gan spējai domāt radoši, skaidro skolas pārstāvji.
Projekta būvniecību īsteno SIA “Arčers”, projektu izstrādāja arhitektu birojs “Made” Miķeļa Putrāma vadībā, savukārt, būvuzraudzību nodrošina SIA “Samners”. Būvdarbi jau ir sākušies un jauno skolas ēku plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām. 2026./2027. mācību gada laikā skolēni varēs pārcelties, lai mācību process noritētu modernā un ilgtspējīgā vidē.
Ādaži ir viens no retajiem Latvijas novadiem, kur iedzīvotāju skaits turpina palielināties. Vidējais iedzīvotāju vecums ir tikai 37,8 gadi, kas nozīmē – šeit dzīvo daudz jauno ģimeņu ar bērniem. Līdz ar to pieprasījums pēc bērnudārziem un skolām arvien pieaug, taču ģeogrāfiski tuvumā pieejamas vien trīs izglītības iestādes – Ādažu vidusskola, Carnikavas vidusskolu un Ādažu Brīvā Valdorfa skola. Visas šīs skolas jau šobrīd strādā tuvu savai kapacitāte, un pieprasījums pēc vietām apkārtnes skolās nereti pārsniedz piedāvājumu.
Skolas pārstāve Kerola Dāvidsone uzsver:“ Ādažos aina ir citādāka nekā lielā daļā Latvijas – mēs esam viena no gados jaunākajām pašvaldībām, kur dzīvo daudz ģimeņu ar bērniem. Tāpēc jaunas, modernas un ilgtspējīgas skolas būvniecība Ādažos ir likumsakarīgs process – pieprasījums rada piedāvājumu. Mēs vēlamies, lai bērniem ir iespēja mācīties vidē, kas iedvesmo būt radošiem un domājošiem cilvēkiem, jo tieši radošums ir nākotnes atslēga.”
Šobrīd Ādažu Brīvā Valdorfa skola nodrošina mācības 420 skolēniem un gandrīz 60 pirmsskolas audzēkņiem. Pēc jaunās ēkas nodošanas skolas kapacitāte pieaugs vēl par aptuveni 50 skolēniem.
Ādažu Brīvā Valdorfa skola dibināta 1993. gadā un ir viena no pirmajām privātskolām Latvijā. No nelielas kopienas ar 60 bērniem tā izaugusi par atpazīstamu izglītības iestādi, kas piedāvā akreditētu 12 klašu izglītību un ir vienīgā valdorfa vidusskola Latvijā.