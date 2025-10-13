Ropažu novadā novērš vētras sekas
foto: Ropažu novada pašvaldība
Ropažu novada pašvaldība informē par kritušiem kokiem stiprā vēja dēļ un aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem.
Ropažu novadā novērš vētras sekas

Ropažu novada pašvaldība informē par kritušiem kokiem stiprā vēja dēļ un aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, ziņojot par bīstamām situācijām, lai nodrošinātu drošību un satiksmes atjaunošanu.

Novada pašvaldība ir informēta par vairākām vietām, kur stiprā vēja dēļ ir krituši koki. Situācija tiek kontrolēta — pašvaldība sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem, lai koordinētu koku novākšanas un satiksmes atjaunošanas darbus.

"Aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem, pārvietojoties pa ielām un ceļiem, un rūpēties par savu drošību. Ja pamanāt bīstamus kokus vai aizšķērsotas ielas, nekavējoties ziņojiet pa tālruni 112. Atgādinām, ka par vēja radītām bīstamām situācijām var ziņot arī Pašvaldības policijai pa tālruni 27883333 vai Ropažu novada mobilajā lietotnē - sadaļā “Ziņojums pašvaldībai”," informē novada dome.

