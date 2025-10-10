Ulbrokas peldbaseins bīstams apmeklētājiem. FOTO
Ulbrokas peldbaseina tehniskā apsekošana atklājusi kritisku ēkas stāvokli, kas prasa ne tikai remontu, bet arī stratēģisku pieeju tā turpmākai uzturēšanai, savukārt pašvaldība plāno veikt plašāku visu savā pārvaldībā esošo ēku apsekošanu, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību.
Ulbrokas peldbaseinam veikta pilna tehniskā apsekošana, un tās rezultāti 8. oktobrī tika prezentēti Ropažu novada pašvaldības domes sēdē. SIA “AB Clausen Latvia” iesniegtais atzinums liecina, ka baseina ēka atrodas kritiskā tehniskā stāvoklī, un pat gadījumā, ja tiktu veikta iepriekš plānotā jumta nomaiņa, tā nebūtu droši izmantojama apmeklētājiem.
Ulbrokas peldbasaeins - bīstams peldētājiem
Eksperti konstatējuši būtiskus bojājumus ēkas cokola mezglā, tērauda balsta konstrukcijās, hidroizolācijas un siltumizolācijas risinājumos, kā arī lietus ūdens novadīšanas sistēmā. Tāpat secināts, ka nesen uzstādītā ventilācijas sistēma nav komplektēta atbilstoši baseina ekspluatācijas vajadzībām un neatbilst baseina telpas specifikai.
No atzinuma un tam pievienotajām fotofiksācijām secināms, ka ēka ilgstoši nav tikusi uzturēta atbilstoši labas pārvaldības un apsaimniekošanas principiem. Būvju tehniskais stāvoklis un atsevišķu sistēmu nolietojums norāda uz to, ka nepieciešama ne tikai remontdarbu veikšana, bet arī plašāka stratēģiska pieeja ēkas uzturēšanā.
Pašlaik tiek izvērtēti divi iespējamie rīcības scenāriji: Esošās ēkas rekonstrukcija, saglabājot daļu no nesošajām konstrukcijām un Pilnīga pārbūve, būtībā būvējot jaunu baseina ēku uz esošā pamata.
Abi varianti tiks analizēti, ņemot vērā izmaksu efektivitāti, drošību, ekspluatācijas ilgtspēju un iespējamos finansējuma avotus.
Ziņojuma gaitā tika uzdots jautājums, kāpēc plānojot tikai jumta nomaiņu, netika ņemts vērā ēkas acīmredzami sliktā stāvokļa kopums, kas bija novērojams jau vizuāli. Domes sēdes laikā izskanēja priekšlikums izvērtēt Ulbrokas atbildīgo amatpersonu rīcību, tostarp baseina apsaimniekošanas jautājumos un 2023. gadā noslēgtā līguma par ventilācijas sistēmas pārbūvi lietderību, īpaši vērtējot to kopsakarā ar ēkas vispārējo tehnisko stāvokli.
Ropažu novada domes priekšsēdētāja Signe Grūbe informēja deputātus, ka izdots rīkojums par visu pašvaldības bilancē esošo ēku un infrastruktūras objektu vizuālo apsekošanu. Šāds solis sperts, lai savlaicīgi identificētu riskus un novērstu līdzīgu situāciju atkārtošanos citos pašvaldības objektos, nodrošinot iedzīvotāju drošību un efektīvu publiskā īpašuma pārvaldību.