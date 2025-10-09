Ropažu novada pašvaldībā darbu sācis jaunais izpilddirektors Jānis Belkovskis
Ropažu novada pašvaldībā ar 10. oktobri darbu sāk jaunais izpilddirektors Jānis Belkovskis.
Kā informē Ropažu novada pašvaldībā, Jānim Belkovskim ir vairāk nekā piecpadsmit gadu pieredze valsts pārvaldē, būvniecības kontroles un attīstības jomā, kā arī plašas zināšanas tieslietu un nekustamā īpašuma jautājumos.
Pirms pievienošanās Ropažu novada pašvaldībai Jānis Belkovskis bijis Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas loceklis un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieks, kā arī pildījis pagaidu valdes priekšsēdētāja pienākumus uzņēmumā SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”.
Iepriekš viņš ieņēmis vairākus vadošus amatus Rīgas pilsētas būvvaldē, tostarp vadītāja pienākumu izpildītāja un Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja amatus, kā arī bijis Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieks būvniecības jautājumos.
Jānis Belkovskis ir absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju. “Man ir svarīgi veicināt Ropažu novada konkurētspēju, veidojot iedzīvotājiem un investīcijām labvēlīgu vidi, kā arī un nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus. Ropažu novada attīstība, efektīvs pašvaldības administrācijas darbs un sabiedrības uzticība ir galvenie virzieni, uz kuriem koncentrēšos,” norāda Jānis Belkovskis.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja Signe Grūbe uzsver: "Strādājam viena mērķa labad – lai Ropažu novada iedzīvotājiem būtu ērti šeit dzīvot. Jāņa Belkovska pieredze pašvaldību pārvaldībā un valsts nozīmes projektos būs nozīmīgs ieguldījums mūsu novada turpmākajā attīstībā.”