Eiropā sāks darboties jaunā ieceļošanas un izceļošanas sistēma trešo valstu ceļotājiem. Kādi būs ieguvumi?
Šodien visā Eiropas Savienībā (ES) sāks darboties jaunā Ieceļošanas un izceļošanas sistēma (IIS), kas paredzēta trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ceļo īstermiņa uzturēšanās nolūkā, informēja Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Jolanta Babiško.
Kas ir IIS?
IIS ir automatizēta informācijas tehnoloģiju sistēma, kas paredzēta, lai reģistrētu trešo valstu valstspiederīgos katru reizi, kad personas īstermiņa uzturēšanās nolūkā šķērso Eiropas valstu ārējās robežas. Par trešo valstu valstspiederīgo IIS izpratnē uzskatāma persona, kurai nav Eiropas Savienības, kā arī Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas vai Šveices valstspiederības. Īstermiņa uzturēšanās nozīmē uzturēšanos līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu periodā, skaitot kopā visas dienas, kurās persona atradusies Eiropas valstīs, kas izmanto IIS.
Kas ir Elektroniskās ceļošanas deklarācija?
Elektroniskā ceļošanas deklarācija ir tiešsaistē aizpildāma anketa, kas no 2025. gada 1. septembra jāaizpilda ārvalstu pilsoņiem pirms plānotās ieceļošanas un uzturēšanās Latvijā. Tā jāsniedz personām, kuras ir jebkuras valsts pilsoņi, izņemot Eiropas Savienības, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu, Šveices Konfederācijas vai Brazīlijas Federatīvās Republikas pilsoņus, un kurām nav Latvijas izsniegtas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Deklarācija jāiesniedz vismaz 48 stundas pirms ieceļošanas Latvijā.
Kādi ir ieguvumi no IIS?
IIS būtiski modernizēs robežpārbaudes procesu un stiprinās drošību Eiropas valstīs, kas izmantos IIS. Sistēma aizstās līdzšinējos pasu zīmogus ar digitālu reģistrācijas mehānismu, kas automātiski fiksēs ieceļošanas un izceļošanas datus. Tas ilgtermiņā nozīmē ātrāku un efektīvāku robežpārbaudi, jo pārbaudes tiks veiktas automatizēti un ar mazāku manuālo darbu. Pirmajā robežas šķērsošanas reizē, kad tiks reģistrēti trešo valstu valstspiederīgā biometriskie dati, robežpārbaudes process var aizņemt ilgāku laiku nekā ierasts, taču pēc pirmreizējas datu reģistrācijas atkārtota robežas šķērsošana būs ātrāka un ērtāka. Vienlaikus jaunā sistēma palīdzēs novērst nelikumīgu migrāciju, jo ļaus precīzi reģistrēt, kuras personas ieceļo un izceļo no Šengenas zonas. Biometrisko datu (pirkstu nospiedumu un sejas attēlu) izmantošana samazinās viltotu identitāšu gadījumus un palīdzēs novērst atļautā uzturēšanās termiņa pārsniegšanu. IIS ieviešana arī stiprinās drošību Šengenas zonā kopumā – robežsargi un tiesībaizsardzības iestādes iegūs piekļuvi būtiskai informācijai par ceļotājiem, kas ļaus savlaicīgi atklāt drošības riskus un efektīvāk cīnīties pret smagiem noziegumiem un terorismu.
Kādi ir ieguvumi no Elektroniskās ceļošanas deklarācijas?
Deklarācijas iesniegšanas pienākums noteikts Latvijas Republikas Imigrācijas likuma 4. panta pirmajā daļā. Tās mērķis ir apkopot informāciju par ārzemniekiem, kuri ieceļo Latvijā un kuru ceļošanas tiesības Šengenas zonā piešķirtas citā valstī, kā arī stiprināt valsts drošību. Deklarācijas sistēma ļauj valsts drošības un tiesībaizsardzības iestādēm savlaicīgi identificēt potenciālos riskus valsts un sabiedrības drošībai un operatīvi tos novērst. Gadījumos, kad, izvērtējot iesniegto informāciju, tiek konstatēti drošības riski, kompetentās iestādes ir tiesīgas piemērot nepieciešamos tiesiskos instrumentus apdraudējuma novēršanai, tostarp ierobežot attiecīgās personas ieceļošanu Latvijā.
Kā tiek izmantoti sniegtie dati?
Gan IIS, gan Elektroniskajā ceļošanas deklarācijā sniegtie personas dati tiek apstrādāti un glabāti droši, ievērojot visus Eiropas Savienības un Latvijas datu aizsardzības normatīvos aktus. Datu izmantošana notiek tikai noteiktos un pamatotos gadījumos — valsts drošības, robežkontroles un tiesībaizsardzības institūciju funkciju izpildei. Pieeja datiem ir stingri ierobežota, un tiem var piekļūt tikai pilnvarotas amatpersonas.
Piekļuve Elektroniskajā ceļošanas deklarācijā sniegtajai informācijai tiek nodrošināta tikai noteiktām institūcijām un atbilstoši to likumā noteiktajām funkcijām. Deklarācijā ietverto ziņu kontroles un uzraudzības nolūkos piekļuve ir piešķirta Valsts policijai un Valsts robežsardzei, savukārt valsts drošības iestādes var izmantot šos datus savu darbību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēto uzdevumu izpildei.
IIS glabātajiem datiem var piekļūt tikai noteikti un pilnvaroti valsts iestāžu darbinieki. Personas dati netiek pārsūtīti trešajām personām — ne publiskām, ne privātām struktūrām, izņemot atsevišķus gadījumus, kas noteikti tiesību aktos.
Visu datu apstrādi nodrošina Eiropas valstis, kuras izmanto IIS, un par sistēmas darbības drošību un atbilstību tiesību aktiem atbild Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA), kas uzrauga, lai IIS tiktu izmantota saskaņā ar piemērojamajiem Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.
IIS darbības uzsākšana
Trešo valstu valstspiederīgajam, ierodoties robežšķērsošanas vietā, robežpārbaudes laikā papildus ceļošanas dokumentu pārbaudēm būs jāiesniedz arī biometrijas dati - sejas attēls un/vai pirkstu nospiedumu dati. Šī informācija tiks saglabāta digitālajā datnē. Valsts robežsardze aicina trešo valstu valstspiederīgos ierēķināt ilgāku laiku robežpārbaudei. Jaunā sistēma tās darbības sākumā varētu ietekmēt arī Eiropas valstu pilsoņus, kuri dodas uz vai no trešajām valstīm – arī šīm personām jārēķinās ar ilgāku robežpārbaudes laiku dēļ iespējamām garākām rindām (taču ne datu ievākšanas dēļ).
Nākamos sešus mēnešus notiks pakāpeniska IIS ieviešana gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā. Pilnīga sistēmas darbība būs nodrošināta no 2026. gada 10. aprīļa. Līdz tam, šķērsojot Latvijas un citu Eiropas valstu ārējās robežas, trešo valstu valstspiederīgajiem pasēs joprojām tiks gan iespiesti ieceļošanas un izceļošanas spiedogi, gan reģistrēti ceļotāja dati IIS. Tāpat pārejas periodā nedarbosies uzturēšanās dienu automātiskais kalkulators. Šī pieeja palīdzēs nodrošināt pakāpenisku pāreju un ļaus robežkontroles punktiem pilnībā pielāgoties jaunajai sistēmai. IIS funkcionalitātes ieviešana pilnā apmērā visās Eiropas valstīs (pēc 2026. gada 10. aprīļa) ļaus atteikties no spiedogiem pasēs un Eiropas dalībvalstīm elektroniski apmainīties ar informāciju par ceļotāju.
Valsts robežsardze sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru rūpīgi uzrauga sistēmas ieviešanas procesu un ir gatava nepieciešamības gadījumā reaģēt. Vēršam uzmanību, ka iespējamu IIS sistēmas problēmu gadījumā var tikt ietekmēta robežšķērsošanas plūsma.
Robežpārbaude attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu Šengenas zonas dalībvalstīs tiek īstenota atbilstoši Šengenas robežas kodeksam. Arī pakāpeniskas IIS sistēmas ieviešanas posmā, īstenojot robežpārbaudi, spiedogi ceļojuma dokumentos uzskatāmi par svarīgāko robežšķērsošanas fakta apliecinājumu.