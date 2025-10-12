Talsu novadā norisināsies Pankūku nedēļa
Talsu novadā no 20. līdz 26. oktobrim norisināsies Pankūku nedēļa, kurā visi aicināti nogaršot visdažādākos pankūku veidus novada kafejnīcās un baudīt rudens skaistumu novada pilsētās, viesu namos, lauku mājās, pie dabas un pat pie jūras!
Akcijā piedalīsies pārstāvji no visa novada. Piedāvājumā būs klasiskās plānās un rauga pankūkas, kartupeļu un pankūkas ar burgerkotleti, pankūku kārtojums un tiramisu pankūkas. Arī pildītas ar putukrējumu, biezpienu, banāniem, pasniegtas ar nutellu, cepumiem un sāļo karameli. Sāļāku ēdienu cienītājiem – pildītas ar sieru un šķiņķi, cūkgaļu, spinātiem, sēnēm, dārzeņiem un garnelēm. Piedevājumā arī sēņu mērce, humuss, kā arī saldējums, baltā šokolāde, medus, rieksti, augļi un ogas. Svešzemju ēdienu cienītājiem būs pieejamas amerikāņu, japāņu un vācu pankūkas. Gatavojies savu garšu kārpiņu iepriecināšanai visas nedēļas garumā, aicina gardāžu nedēļas rīkotāji.
Pankūku nedēļas piedāvājumibūs pieejami visā novadā:
* Cafe Nr.33, Talsu ezera promenāde;
* Talsu kebabs, V. Ruģēna iela 2, Talsi;
* Jazz Coffee, Lielā iela 31, Talsi;
* Bistro Štelle, Rīgas iela 8, Talsi;
* Cafe THK, Kalna iela 10a, Talsi;
* Talsu autotransports, Stendes iela 5, Talsi;
* Bistro Alanya, Lielgabalu iela 6a, Talsi;
* Pannas, Lielā iela 16, Talsi;
* Biete kafē, Lielā iela 18, Talsi;
* RestoTerase, Ventspils iela 1/3, Sabile;
* Mājas kafejnīca „Debesmanna”, „Grīnfeldi”, Spāre, Ģibuļu pagasts;
* Serpentīns, šosejas A10 malā pie Strazdes baznīcas, Strazdes pagasts;
* Road House, šosejas A10 malā pie Strazdes baznīcas, Strazdes pagasts;
* „Ūdensdzirnavas”, Strazdes pagasts;
* Dundagas rezidence, Šlīteres iela 1, Dundaga, Dundagas pagasts;
* Spura, Jūras iela 1A, Roja. Rojas pagasts;
* Bārs, bistro Mare, Selgas iela 1c, Roja, Rojas pagasts;
* Otra puse, Jūras iela 8, Roja, Rojas pagasts;
* Melnsila krogs, Melnsils, Rojas pagasts.