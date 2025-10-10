Rēzeknes pilsētas domē briestot pārmaiņas, runā pilsētnieki.
Novadu ziņas
Šodien 09:04
Politiskas spekulācijas Rēzeknē: plānojot likvidēt Izglītības pārvaldi
Ilgstošais Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings varētu zaudēt amatu, un līdzīgas pārmaiņas gaidāmas arī Rēzeknes Sociālajā dienestā. Pilsētas domes sēdē plānots lemt par tā vadītāja atbrīvošanu. Šīs izmaiņas rada bažas un spekulācijas par politiskām ietekmēm pašvaldības vadībā.
Līdz šim, ilgus gadus Izglītības pārvaldi ir vadījis Arnolds Drelings. Pārmaiņas var skart arī Rēzeknes pilsētas Sociālo dienestu. Domes sēdē iekļauts jautājums par šī dienesta vadītāja atbrīvošanu no amata, raksta rezekneszinas.lv.
Šobrīd Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs ir Gunārs Arbidāns. "Facebook" sastopams komentārs:
* "Kā Rēzeknē pieņemts, iestādes likvidē, lai atbrīvotos no Bartaševičam (pilsētas mēram) nelojāliem vadītājiem. Ņemot vērā to, ka Drelings ilgus gadus draudzīgi sastrādājās ar Bartaševiču, mums ir aizdomas, ka Izglītības pārvaldes likteni izšķīra un Drelinga karjeru noraka viens nepareizs skatiens pagaidu administrācijas virzienā."