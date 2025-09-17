Rēzekne kļūs draudzīgāka neredzīgiem cilvēkiem
Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) pārstāvji norāda, ka vairākās ietvju un gājēju pāreju vietās Rēzeknē, tostarp pilsētas centrā, pārvietošanās cilvēkiem ar redzes traucējumiem sagādā grūtības.
15. septembrī Rēzeknes domes pārstāvji tikās ar LNB Rēzeknes teritoriālās organizācijas pārstāvjiem, lai runātu par pilsētvides pieejamību neredzīgiem un vājredzīgiem iedzīvotājiem.
Pēdējo gadu laikā, rekonstruējot ielas, Rēzeknē jau ieviesti vairāki risinājumi, domājot par cilvēkiem ar dažādām redzes problēmām, proti – taktilais bruģis un margas gājēju pārejās (piemēram, Stacijas ielā, V.Seiles ielā un daļā Atbrīvošanas alejas), īpaši skaņas signāli luksoforos. Ir sakārtota vide pie biedrības telpām Bukmuižas ielā: iestrādātas vadlīnijas ielas segumā, uzliktas informatīvas norādes un uzstādīti orientieri. Atsevišķās vietās stabi aprīkoti ar atstarojošām lentēm, kā piemēru var minēt Brīvības ielu.
Tomēr biedrības pārstāvji uzsvēra, ka vairākās ietvju un gājēju pāreju vietās, tostarp pilsētas centrā, pārvietošanās cilvēkiem ar redzes traucējumiem joprojām sagādā grūtības. Tika norādīts arī uz sabiedriskā transporta pieejamības problēmām – ne visās pieturvietās ir taktilais bruģis un ne visos autobusos tiek atskaņota informācija par pieturām. Tāpat LNB Rēzeknes teritoriālās organizācijas biedri piedāvāja dažas vietas, kur, viņuprāt, pietrūkst gājēju pāreju.
Pilsētvides un attīstības pārvaldei uzdots apkopot informāciju par nepieciešamajiem darbiem un izmaksas, lai nodrošinātu drošu pārvietošanos visiem. Daļa uzlabojumu tiks paveikti jau šogad, pārējie – nākamajā gadā.