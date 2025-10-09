Rēzeknē pārbūvēs Kultūras namu
foto: Rēzeknes pilsētas pašvaldība
Rēzeknes Kultūras nama pārbūve iekļauta pašvaldības prioritāro darbu sarakstā.
Rēzeknes pilsētas dome pieņēmusi lēmumu “Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības prioritāro projektu saraksta aktualizēšanu”

Rēzeknes valstspilsētas dome pieņēma lēmumu ar kuru pārskatīja un apstiprināja aktualizēto Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības prioritāro investīciju projektu sarakstu. Sarakstā ir iekļauts projekts “Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem Rēzeknes valstspilsētā”, projektam ir noteiktas izmaksas un finansējuma avoti.

Projektam “Kultūras nama ēkas pārbūve Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē” ir precizētas kopējās izmaksas un finansējuma avoti.

Projektam “Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes valstspilsētā, 1. kārta” ir izņemts no prioritāro projektu saraksta, jo pašvaldībai neizdevās gūt pārliecību, ka piedāvātie finansēšanas nosacījumi ir pamatoti no izmaksu un ieguvumu viedokļa.

