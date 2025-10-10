Pirmdien, sakarā ar ūdensvada pieslēguma veikšanu, vairākiem namiem Ogrē tiks atslāgta ūdens padeve.
13.oktobrī nebūs pieejams ūdens vairākās adresēs Ogrē
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" informē, ka šī gada 13. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 saistībā ar pieslēgšanos ūdensvadam nebūs pieejams ūdens vairākās adresēs Vijolīšu un Mazajā Ķentes ielā.
Pirmdien, 13. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 saistībā ar pieslēgšanos ūdensvadam nebūs pieejams ūdens:
* Vijolīšu ielā 33, 39, 41, 45, 46, 62, 72, 74;
* Mazajā Ķentes ielā - 42, OGRĒ.
Jautājumu gadījumā vērsties pie Ūdenssaimniecības nodaļas vadītāja vietnieka Ģ. Jermacāna pa tālr. 20224542.
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas" atvainojas par sagādātajām neērtībām!