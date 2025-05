Ogres iedzīvotāji pieprasa pārtraukt kailcirtes piepilsētas mežos ligzdošanas laikā

“Rīgas meži” pieder Rīgas pašvaldībai. Nav saprotams, kā var būt tā, ka vienai pilsētai, šajā gadījumā Rīgai, tiek uzdāvināti publiskie meži ārpus savas teritorijas, kura tos aiz lozunga par rūpēm par mežu izmanto pilnīgai izciršanai ar mērķi palielināt pašvaldības ieņēmumus, bet atņemot iespējas citai pašvaldībai un tās iedzīvotājiem lemt par savā teritorijā esošajiem mežiem un vērtīgo rekreācijas vietu saglabāšanu. Publiskie uzņēmuma pēdējo gadu pārskati liecina, ka 80 - 85% no kapitālsabiedrības ieņēmumiem veido mežizstrāde. Arī tikko “Rīgas Meži” ir izplatījuši preses relīzi, kurā informē, ka kapitālsabiedrības apgrozījums pirmajos trīs mēnešos veidoja 7,57 miljonus eiro, no kuriem peļņa bijusi ap 2 miljoniem eiro. Tāpat preses relīzē uzņēmums norāda, ka 80% no kopējiem ieņēmumiem veido apaļkoku un zāģmateriālu tirdzniecība.