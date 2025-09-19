Simtgades loterijā 10 000 eiro laimējis frišs pensionārs no Ogres
10. septembrī, savas sievas dzimšanas dienā, 82 gadus vecais kungs no Ogres devies uz veikalu pēc puķēm un "Narvesen" tirdzniecības vietā Mālkalnes ielā 14 nolēmis iegādāties dāvanai arī Simtgades loterijas biļeti.
“Nolēmu vienu paņemt arī sev,” viņš saka. Mājās apsveicis sievu un piedāvājis viņai izvēlēties vienu no divām biļetēm. “Viņa paņēma pa kreisi, man palika pa labi.” Svētkos ģimene bija satikusies lielākā kompānijā, bet kādā brīdī kungs pagājis malā, lai varētu nokasīt savu loterijas biļeti, un nav varējis apvaldīt prieku. “Es iebļāvos, ka ir lielais laimests, bet man neviens neticēja. Ja būtu 5 eiro, tad jau ticētu, bet te – nē. Rādīju biļeti, visi redzēja, ka simboli sakrīt, bet vienalga klātesošie bija skeptiski. Noticēja tikai pēc dažām dienām, kad biju Latvijas Loto birojā noformēt laimestu,” viņš stāsta.
Līdz šim lielāko laimestu – nedaudz vairāk nekā 30 eiro – kungs laimējis starptautiskajā skaitļu izlozē Eurojackpot. Citi laimesti viņam bijuši 5 un 10 eiro apmērā, bet kundzei – 20 eiro. “Lai gan loterijas mēdzu uzspēlēt jau apmēram 15 gadus – Eurojackpot, Superbingoun Simtgadi, man patiešām nevarēja ienākt prātā, ka izkritīs šāds laimests,” viņš saka.
Tas, kā tērēt laimestu, viņam ir pilnīgi skaidrs. Pirks lietotu auto. “Es esmu frišs vīrietis,” viņš saka, “man ir tiesības, tā kā braukšu pats un vizināšu kundzi.”