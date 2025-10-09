Apstiprināts Liepājas ezera aizsardzības plāns 12 gadiem
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija apstiprinājusi jaunu Liepājas ezera dabas aizsardzības plānu 2025.–2037. gadam, kas paredz konkrētus pasākumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgas reģiona attīstības veicināšanai. Plāns ietver gan dabas resursu aizsardzību, gan infrastruktūras attīstību, vienlaikus nodrošinot sabiedrības iesaisti un vides izglītību.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apstiprinājusi Liepājas ezera dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12 gadiem – no 2025. līdz 2037. gadam. Jaunais plāns paredz vairākus konkrētus pasākumus un darbības, lai saglabātu un atjaunotu ezerā esošās dabas vērtības.
Plānotie apsaimniekošanas pasākumi ietver krūmu un koku izciršanu dabiskajās pļavās un zālājos, regulāru pļavu un niedrāju pļaušanu, lai saglabātu ūdensputniem piemērotus ligzdošanas areālus, niedrāju pļaušanu un ligzdošanas vietu aizsardzību migrācijas un ligzdošanas periodā, kā arī invazīvo sugu uzraudzību un ierobežošanu, īpaši aizsargājamu putnu ligzdošanas vietu aizsardzību ar informatīvajām zīmēm un aizsargjoslām, biotopu atjaunošanu teritorijās ar ietekmētu hidroloģisko režīmu, ligzdu platformu izvietošanu grīšļu ķauķim un jūras ērgļiem.
Atšķirībā no līdz šim spēkā esošā plāna, šajā dokumentā iekļauti vairāki jauni risinājumi. Infrastruktūras pilnveidei plānots attīstīt laivu ceļu tīklu, savienojot esošās un plānotās piestātnes ar centrālo laivu ceļu. Plāns paredz arī vienkāršotu zonējumu – trīs funkcionālās zonas aizstās regulējamā režīma, dabas lieguma un neitrālā zona, kas palīdzēs līdzsvarot dabas aizsardzības un iedzīvotāju intereses. Apstiprinātais plāns paredz teritorijas robežu pārskatīšanu – ierosināts izslēgt Atteku salu, pieguļošo Tirdzniecības kanāla akvatoriju un Zirgu salas laivu kooperatīvu “Kaija”, bet paplašināt regulējamā režīma zonu Vītiņu pļavās, iekļaujot Putnu kalvu.
Jaunais dabas aizsardzības plāns būs nozīmīgs instruments ezera bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un vienlaikus sabiedrības vides izglītības un atpūtas jeb rekreācijas iespēju veicināšanai, sekmējot ilgtspējīgu reģiona attīstību.
Plāna izstrādes gaitā notika četras darba grupas sanāksmes un divas sabiedriskās apspriešanas, kurās aktīvi piedalījās iedzīvotāji. Plānu izstrādāja Daugavpils Universitāte, lai nodrošinātu biotopu, sugu un ekosistēmu saglabāšanu, vienlaikus izvērtējot dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas iespējas.
Plāns tapis Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam ‘Liepājas ezers’” (projekta Nr. 1-08/45/2023) ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 77 703,78 eiro, tostarp Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums – 52 177 eiro un Liepājas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 15 962, 25 eiro un Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums – 9 680 eiro.
Dabas liegums “Liepājas ezers” ir Natura 2000 tīkla teritorija un īpaši nozīmīga biotopu un sugu daudzveidības saglabāšanai. Šeit sastopami septiņi Eiropas Savienības nozīmes biotopu veidi, tostarp lielākās mieturaļģu ezeru platības Latvijā, dabiskie un mitrie zālāji. Ezers ir īpaši nozīmīgs putnu aizsardzībai – tajā ligzdo, caurceļo un ziemo vairāk nekā 100 putnu sugu, no kurām 34 ir īpaši aizsargājamas, piemēram, grīšļu ķauķis, jūras ērglis un melnais zīriņš. Tāpat konstatētas 40 aizsargājamas augu sugas un vairākas retas bezmugurkaulnieku sugas, tostarp brūnvālīšu zilenītis un pumpurgliemeži. Liepājas ezers ir arī nozīmīga zivju migrācijas vieta un sniedz iespējas zinātniskai pētniecībai, rekreācijai un saimnieciskajai darbībai.