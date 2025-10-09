Abu Meri neplāno piedalīties Pasaules Veselības organizācijas konferencē, kurā uzaicināta arī Krievija
Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže paudusi stingru nosodījumu Krievijas dalībai Pasaules veselības organizācijas rīkotajā konferencē, kas no šī gada 17. līdz 21. novembrim norisināsies Ženēvā. Tikmēr veselības ministrs Hosams Abu Meri konferencē piedalīties neplāno.
Jau ziņots, ka nākamnedēļ Pasaules Veselības organizācija (PVO) rīkos Tabakas kontroles pamatkonvencijas (FCTC) pušu konferenc (COP11), kurā agresorvalstij Krievijai, kas šobrīd terorizē Ukrainu un provocē Eiropas Savienību (ES), tiks dota iespēja demonstrēt sevi kā joprojām neatņemamu starptautiskā dialoga dalībnieci. Tam stingru nosodījumu paudusi Latvijas Ārlietu ministrija un Veselības ministrija.
Veselības ministrija: Hosams Abu Meri nepiedalīsies konferencē
Kā Jauns.lv skaidro Veselības ministrija, veselības ministrs Hosams Abu Meri Ženēvā gaidāmajā konferencē nepiedalīsies, kā arī nepiedalīsies organizatoriskās komitejas sanāksmē 9. oktobrī. "Latvijas nostāja attiecībā uz Krievijas dalību PVO pasākumos kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā ir bijusi konsekventa un skaidra – mēs nosodām Krievijas agresiju un esam aktīvi pauduši atbalstu Ukrainai, tai skaitā veselības aprūpes jomā."
"Vizītēs un starptautiskās sanāksmēs, tostarp PVO Asamblejā Ženēvā Hosams Abu Meri ir skaidri paudis Latvijas atbalstu Ukrainai, norādot uz Krievijas īstenotajiem uzbrukumiem Ukrainas ārstniecības iestādēm un veselības aprūpes darbiniekiem. Viņš aicinājis PVO paplašināt humānās palīdzības pasākumus Ukrainā un turpināt diskusijas par organizācijas reformām, lai tās atspoguļotu mūsdienu ģeopolitiskos izaicinājumus."
"Attiecībā uz PVO Eiropas Reģionālā direktora Dr. Hansa Klūges tikšanos ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu – Veselības ministrija nekomentē PVO vadības diplomātiskās aktivitātes, taču uzsver, ka jebkura sadarbība ar agresorvalsti nedrīkst tikt uztverta kā leģitimitātes piešķiršana tās rīcībai. Latvija turpinās aktīvi iestāties par Ukrainas atbalstu un pret Krievijas agresiju, arī starptautiskās veselības politikas kontekstā."
Ārlietu ministrija: Latvija nepārprotami atbalsta Ukrainu gan PVO Veselības asamblejā
Tikmēr Ārlietu ministrija Jauns.lv norāda, ka "Latvija savu nostāju, proti, atbalstu Ukrainai un Krievijas agresijas nosodījumu PVO līdz šim ir ļoti skaidri paudusi un turpinās to darīt, tajā skaitā nosodot PVO Eiropas Reģionālā biroja vadītāja Hansa Klūges tikšanos ar Sergeju Lavrovu.
Deeply disappointed by WHO’s @hans_kluge visit to Russia. The statement is as appalling as the visit itself. Russia is waging war against Ukraine, killing civilians, medical personnel, attacking hospitals- including children’s cancer hospital, in case the @WHO has missed it. https://t.co/Kgm4PgOyJV— Baiba Braže (@Braze_Baiba) June 20, 2025
"Latvija nepārprotami atbalsta Ukrainu gan PVO Veselības asamblejā, atsaucoties Ukrainas iniciatīvām, gan citos PVO formātos, piemēram, PVO Izpildpadomē, atbalstot Ukrainas kandidatūras, bloķējot Krievijas kandidatūras, paužot atbalstu Ukrainai kopējās ES dalībvalstu uzrunās par konkrētiem saturiskiem jautājumiem."
"Piemēram, runājot par inciatīvām, Pasaules Veselības 78. asamblejas (PVA) laikā, kas notika no 19. līdz 27. maijam, ar balsojumu tika pieņemts Ukrainas kopā ar līdzīgi domājošajām valstīm lēmums par kritisko veselības situāciju Ukrainā un bēgļus uzņemošajās valstīs, ko izraisījusi Krievijas agresija.
Polijas prezidentūra nolasīja 46 līdzīgi domājošo paziņojumu, paužot atbalstu Ukrainai. Latvija pauda atbalstu lēmumprojektam arī nacionāli."
"Arī PVA Vispārējās debatēs Latvija nacionālā kapacitātē pauda atbalstu Ukrainai; veselības ministrs piedalījās Ukrainas organizētajā augsta līmeņa blakus pasākumā Shaping the Future of School Nutrition: Ukraine's Reform Experience & Global Commitments (Skolu uztura nākotnes veidošana: Ukrainas reformu pieredze un globālās saistības)."
"20. maijā notika Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas veselības ministru pusdienas, kurās pārrunāja atbalstu Ukrainai veselības aprūpes sistēmas stiprināšanai, nodrošinot materiāltehniskos līdzekļus un karā cietušo karavīru rehabilitāciju. Baltijas valstis apliecināja nemainīgu atbalstu Ukrainai cīņā pret agresoru."
"Bet arī šajā tāpat kā nevienā citā Ženēvas formātā nav pamata apšaubīt Latvijas stingro nostāju un atbalstu Ukrainai!" uzsver Ārlietu ministrija.