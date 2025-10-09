Latvijas Mākslinieku savienība: kultūra nedrīkst kļūt par politisku darījumu instrumentu
Latvijas Mākslinieku savienība izsaka atbalstu Lietuvas kultūras darbiniekiem, nosodot politisko ietekmi kultūras jomā un uzsverot kultūras autonomijas nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Šis atbalsts seko plašiem protestiem Lietuvā pret Kultūras ministrijas nodošanu populistu partijai "Nemunas rītausma" un ministra Ignota Adomaviča iecelšanu amatā, kas izraisīja kultūras nozares neapmierinātību.
Kultūra nedrīkst kļūt par politisku darījumu instrumentu, atbalsta vēstulē Lietuvas kultūras darbiniekiem un Lietuvas Mākslinieku asociācijai uzsver Latvijas Mākslinieku savienība (LMS).
LMS atbalsta Lietuvas mākslinieku, kuratoru, rakstnieku, dizaineru, arhitektu, mūziķu, dejotāju un citu kultūras profesionāļu pārliecību, ka kultūra ir katras demokrātiskas sabiedrības garīgais un morālais pamats, kas stiprina sabiedrības noturību pret propagandu un dezinformāciju.
Vēstulē Lietuvas kolēģiem LMS uzsver, ka kultūras vadībai jāatrodas cilvēku rokās, kuri iestājas par demokrātiskām vērtībām, daudzveidību un māksliniecisko brīvību. LMS arī uzsver, ka novērtē 5.oktobra protestu Lietuvā, dēvējot to par vēsturisku pilsoniskās drosmes un kultūras solidaritātes apliecinājumu.
"Kultūra nav prece, bet brīvas un neatkarīgas nācijas sirds," teikts LMS paziņojumā, paužot pārliecību, ka polittehnoloģiju izmantošana kultūras pārvaldībā apdraud tās būtību, jo kultūras uzdevums ir radīt un iedvesmot, nevis pakļaut.
LMS arī apliecina, ka starptautiskā mākslas kopiena ir solidāra ar Lietuvas kolēģiem. Savienības pārstāvji arī norāda, ka apdraudējumi kultūras autonomijai jebkurā valstī skar visus.
Jau rakstīts, ka 5.oktobrī Lietuvas mākslinieki, kultūras institūciju darbinieki un iedzīvotāji rīkoja protestus visā valstī, iebilstot pret Kultūras ministrijas nodošanu populistu partijas "Nemunas rītausma" pārziņā.
Pagājušajā nedēļā par demisiju paziņoja kultūras ministrs Ignots Adomavičs, kura iecelšana par ministru izraisīja plašu kultūras nozarē strādājošo neapmierinātību.
"Nemunas rītausmas" priekšsēdētāja vietnieks Roberts Puhovičs sacīja, ka pēc Adomaviča demisijas partija meklēs jaunu kultūras ministra amata kandidātu, jo saskaņā ar koalīcijas līgumu Kultūras ministrija ir "Nemunas rītausmas" pārziņā.
Sašutumu par Adomaviču vairoja portālā "Lrytas" publicētā intervija, kurā viņš jautājumus par atbalstu Ukrainai un Krimas piederību nosauca par provokatīviem.
Komentējot šos Adomaviča izteikumus, Lietuvas prezidenta birojs norādīja, ka šāda Lietuvas valdības locekļa pozīcija ir "nesaprotama, nepieņemama un rada pamatotu jautājumu, vai šis cilvēks var būt valdības loceklis".
Pēdējā laikā vairākas kultūras organizācijas un iniciatīvas grupas rīkoja protestus pret Adomaviča iecelšanu amatā. Lai protestētu pret jauno ministru, vairākas kultūras nozares amatpersonas paziņoja par atkāpšanos no amata, bet vairākas institūcijas atteicās no valsts prezidenta Gitana Nausēdas kā patrona un sadarbības ar prezidenta biroju.
Adomavičs ir "Nemunas rītausmas" līdera Remiģijus Žemaitaiša radinieks - Adomaviča sieva un Žemaitaiša brāļa sieva ir māsas. Politiķis ir beidzis Čurļoņa mākslas skolu, kur mācījies spēlēt trombonu. Vēlāk viņš studēja Viļņas Universitātes Biznesa skolā. Nesen viņš bija deputāta Raimonda Šuķa padomnieks, bet lielāko daļu karjeras strādājis uzņēmējdarbībā, kas nav saistīta ar kultūras jomu.
Lai gan sākotnēji Nausēda paziņoja, ka neapstiprinās ministra amatā nevienu "Nemunas rītausmas" biedru, mudinot partiju ministra amatam izvirzīt partijai nepiederošus cilvēkus, saasinoties valdības veidošanas krīzei, prezidents 26.septembrī paziņoja, ka "ar smagu sirdi" apstiprina Adomaviču amatā.